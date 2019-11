Prix HortiCompétences: l'entreprise richeloise Eco-Verdure Inc se démarque

Le Prix HortiCompétences récompense des entreprises en horticulture ornementale provenant des secteurs de la commercialisation et des services qui se démarquent par la qualité et l’originalité de leurs pratiques en gestion des ressources humaines. Cette année, il a été décerné à deux entreprises qui se sont démarquées, chacune à leur façon, par des initiatives au niveau du développement des compétences de leurs employés.

Il s’agit de Jardin Horticole CA-RA s.a. de Gatineau et d’Eco-Verdure Inc., de Richelieu – respectivement dans les "catégories 1 à 15 employés" et "Plus de 15 employés". La cérémonie a eu lieu récemment lors de l’assemblée publique d’HortiCompétences, qui s’est tenue dans le cadre de l’Expo-FIHOQ au Centrexpo Cogeco de Drummondville, en présence du président du comité sectoriel de main-d’œuvre, monsieur Michel Grégoire.

Eco-Verdure Inc., lauréat dans la catégorie plus de 15 employés

C’est à Richelieu, en Montérégie, que Maxime Proulx et Vincent Beaudoin, copropriétaires d'Eco-Verdure depuis 2009, offrent des services clés en main de conception, de réalisation et d’entretien d’aménagement paysager.

Assistés de leur équipe d’experts, ils demeurent à l’affût des dernières innovations et tendances, ce qui leur permet de tisser un lien de confiance et de dépasser les attentes de leurs clients. C’est lors de rencontres avec les employées que les deux entrepreneurs ont réalisé que les employés ne considéraient pas l’entreprise comme une avenue pour leur développement professionnel futur.

Répondre aux aspirations des employés

Les entrepreneurs ont donc offert de bâtir un plan de formation qui allierait les aspirations personnelles et professionnelles de leurs salariés, tout en suivant la croissance et les besoins de l’entreprise.

Valorisant la polyvalence de leurs employés, les entrepreneurs ont prévu un budget annuel afin de mettre en place le plan de formation et les suivis nécessaires auprès d’une vingtaine de travailleurs. Outre l’horticulture, des formations seront aussi offertes dans différents champs de compétences, comme la gestion, la comptabilité, etc. Par cette initiative, les deux dirigeants espèrent que les employés verront la reconnaissance accordée à leur talent et pourront avoir l’opportunité de grandir au sein de l’entreprise tout en relevant de nouveaux défis.