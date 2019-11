Aide Atout accueille sa nouvelle directrice générale

Le président du conseil d’administration de la Coopérative de solidarité d’aide à domicile Aide Atout située à Beloeil, Pierre Champagne, avait annoncé en septembre l’entrée en poste de Brigitte Mercier, B. Gest., CIA, à titre de directrice générale de l’organisme. Cette dernière a pris les commandes de son poste tout récemment.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Mme Mercier à la direction de notre organisme. Son dynamisme, son leadership motivant, sa vivacité d’analyse et de compréhension des enjeux contribueront assurément à insuffler à Aide Atout un vent de renouveau à l’équipe en place dédiée aux besoins des citoyens de la Vallée-du-Richelieu qui nécessitent des services en entretien ménager et en assistance personnelle », a précisé le président.

Diplômée du HEC en gestion (gestion d’entreprises – international, marketing et ressources humaines), Brigitte Mercier, B. Gest., CIA, s’est brillamment démarquée, depuis maintenant plus de 25 ans, au sein de nombreuses organisations privées et publiques, dans des sphères aussi diversifiées que les communications, les relations gouvernementales et la communauté d’affaires.

« Mon parcours professionnel m’amène tout naturellement à relever ce défi. C’est donc avec enthousiasme que j’ai déjà débuté mes fonctions en étroite collaboration avec la formidable équipe permanente et les membres externes, tout aussi dévoués et volontaires », a ajouté Mme Mercier.