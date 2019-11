La Ville de Beloeil lance un concours pour encourager l’achat local

La Ville de Beloeil lance sa 3e édition du concours Vitrine sur Beloeil, une initiative visant à faire découvrir les commerces sur son territoire et à encourager l’achat local en cette période des fêtes où la consommation bat son plein.

« La Ville de Beloeil a plus de 750 entreprises sur son territoire et elle a à cœur la santé de ses commerces qui créent des emplois et font participer l’économie locale, indique Diane Lavoie, mairesse de Beloeil. C’est avec fierté que nous réitérons cette année cette initiative et j’invite personnellement tous les citoyens à y participer en grand nombre. »

Dès demain et jusqu'au 31 décembre, les citoyens sont invités à participer au concours pour courir la chance de gagner les produits présentés dans la vitrine du Bureau d’accueil touristique, au 20 rue Saint-Jean-Baptiste. Au total, il y a 20 prix à gagner et trois façons d’y participer :

Trois façons de participer:

Rendez-vous sur la page Facebook « Vitrine sur Beloeil ». Il faut mentionner son commerce « Coup de cœur » de Beloeil;

Toujours sur la page Facebook du concours, mentionner l’un des 20 "prix à gagner", exposés dans la vitrine du bureau d’accueil touristique de Beloeil;

Acheter un article dans un magasin participant et doublez vos chances de gagner !

Le tirage aura lieu le 22 janvier 2020 en présence de la mairesse et sera diffusé en direct sur la page Facebook de la Ville de Beloeil. Les informations concernant la liste des commerçants, les règlements du concours ou encore connaître les gagnants du concours sont disponibles en ligne.