Bell lance l’Internet sans fil à large bande dans la région de la Montérégie

Bell a annoncé vendredi l’expansion du service Internet résidentiel sans fil aux municipalités régionales de comté québécoises de la région de la Montérégie, soit Beauharnois-Salaberry, Haut-Richelieu, Haut-Saint-Laurent, Haute-Yamaska, Jardins-de-Napierville et Rouville.

« Bell est fière de pouvoir offrir un service Internet haute vitesse aux résidents et propriétaires de résidences secondaires de la région de la Montérégie, a affirmé Nicolas Poitras, vice-président au service résidentiels Bell. Nous nous réjouissons d’étendre l’accès à tous les avantages du service Internet résidentiel sans fil à plus de petites villes et de collectivités rurales au Québec. »

Le service Internet résidentiel sans fil de Bell est maintenant offert aux résidences admissibles des municipalités d’Ange-Gardien, Dundee, Godmanchester, Havelock, Hemmingford, Hinchinbrooke, Ormstown, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Joachim-de-Shefford, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Paul-d’Abbotsford, Saint-Stanislas-de-Kostka, Sainte-Cécile-de-Milton, Sainte-Clotilde, Shefford et Très-Saint-Sacrement.

Le service sera bientôt disponible à Henryville, Noyan, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Cyprien-

de-Napierville, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Saint-Valentin.

Internet large bande dans les communautés rurales

Spécialement conçu pour fournir un accès Internet à large bande aux résidents des collectivités rurales non desservies ou insuffisamment desservies, l’Internet résidentiel sans fil est une technologie compatible au 5G qui utilise la bande de spectre de 3 500 MHz sur le réseau sans fil LTE évolué de Bell. Les clients Internet résidentiel sans fil reçoivent aussi le modem "Borne universelle" évolué de Bell afin d’obtenir un accès Wi-Fi rapide partout dans la maison et le service peut aussi être combiné avec Bell Télé Satellite.

Entièrement financé par Bell et déjà disponible dans plusieurs collectivités à travers le Québec et l’Ontario, le service Internet résidentiel sans fil devrait ultimement desservir au moins un million de foyers ruraux dans le Canada atlantique, au Québec, en Ontario et au Manitoba.