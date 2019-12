Canal-de-Chambly : le point sur les sept chantiers en cours

La saison froide est arrivée et Parcs Canada ne ménage pas ses efforts pour réaliser plusieurs travaux d'infrastructure tout au long des 14 kilomètres du lieu historique national du Canal-de-Chambly, entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Voici un tour d'horizon des sept travaux en cours et à venir d’un bout à l’autre du canal, d’ici à la prochaine saison de navigation.

À Chambly : les écluses et la jetée à l’honneur

Les travaux aux écluses nos 1, 2 et 3 ont commencé en novembre. La fin est normalement prévue pour la fin du mois d’avril 2020. Ces derniers comprennent notamment le remplacement des joints de maçonnerie, la réparation de murs et des joints de mortier, le nettoyage et la restauration de portions de portes en bois.

Divers éléments situés dans les écluses seront également nettoyés et repeints. Le secteur de la maison du Surintendant est utilisé comme zone de mobilisation pour l’entrepreneur; la piste demeure quant à elle accessible pour toute la durée des travaux. Attention : le site est inaccessible aux utilisateurs et son périmètre est bien délimité par des clôtures.

Quai fédéral : tout beau tout neuf pour l’été 2020

Les travaux passeront en deuxième vitesse cet automne afin que tout soit complété avant Noël. Au cours des prochaines semaines, l’entrepreneur terminera le bétonnage des murs, des bacs de plantation et des dalles en plus de mettre en place les bases de lampadaire et le câblage électrique requis.

Au printemps, la mise en place du mobilier urbain, le branchement des lampadaires et les travaux sur le chemin d’accès viendront parachever les travaux avant l’inauguration de la jetée.

Direction Carignan : on s’active sur la digue

Des travaux majeurs de réfection sont en cours entre l’écluse no 8 et le pont no 7, à Carignan. Depuis quelques semaines, le personnel s’active sur la digue à débroussailler l’ensemble des arbres et arbustes situés le long de la propriété fédérale.

Bientôt viendront les travaux d’excavation et de reconstruction du versant amont (côté canal) et des travaux d’excavation partielle dans le fond actuel du canal. Pour le versant aval (côté fossé), sont prévus la mise en place d’une berme stabilisatrice sur certains secteurs et le reprofilage et remplissage du fossé aval avec un matériau granulaire recouvert de géotextile.

L’entrepreneur travaille par section de l’ouest vers l’est, et progresse selon l’échéancier établi. Ces travaux visent essentiellement à améliorer le drainage et la stabilité de la digue et à assurer sa pérennité et prendront fin en mai 2020.

Réfection du pont no 7 : prudence sur le pont temporaire

Parcs Canada assure avoir déployé plusieurs efforts depuis le début du chantier pour amoindrir les impacts négatifs sur les utilisateurs du pont.

Ainsi, nombreuses ont été les modifications apportées à l’affichage, à l’éclairage et au nivellement des approches afin de faciliter le passage de tous les véhicules sur le pont temporaire. Les travaux vont bon train et prendront fin au printemps.

Saint-Jean-sur-Richelieu : le pont n°10 rouvert dès le 20 décembre

La réouverture du pont no 10 est prévue le 20 décembre; il sera donc accessible juste à temps pour le temps des Fêtes! Les travaux visant la réparation du pont afin de prolonger sa durée de vie utile et d’assurer la sécurité des usagers avancent rondement et respectent l’échéancier convenu avec l’entrepreneur.



À l’écluse no 9 : retour au fonctionnement manuel

Les huit autres écluses du canal de Chambly ont toujours été opérées manuellement; il était logique, lorsque les équipes se sont mises à réfléchir aux travaux de réfection à venir à l’écluse no 9, de penser à retirer le mécanisme hydraulique et à le convertir en un mécanisme manuel.

En plus de renforcer l’intégrité historique du secteur et du canal dans son ensemble, elle permet de représenter le canal tel qu’il l’était au XXe siècle. Cette transition permettra d’éliminer officiellement les risques de fuite hydraulique dans le canal. En plus d’être moins coûteux que le mécanisme hydraulique, ce mécanisme présente un entretien simplifié.

Les autres travaux prévus sur l’écluse comprennent notamment le remplacement des portes et la réparation des seuils, du plancher, des vannes et des murs.

Place du quai : réparation du béton sur les murs

D’ici Noël, les travaux visant la réparation de sections de murs de soutènement du canal situés le long de la rue du Quai auront été exécutés. L’amélioration de la sécurité des garde-corps pour les zones jugées prioritaires aura donc été effectuée.

Ce sont là sept chantiers sur lesquels autant d’équipes de Parcs Canada se relaient pour parvenir à un seul et unique résultat : bonifier l’expérience de visite et assurer la sécurité des dizaines de milliers de personnes qui visitent le lieu historique national du Canal-de-Chambly chaque année.

Davantage de renseignements sont disponibles en ligne, à jour, sur les travaux d’infrastructure en cours dans le lieu historique national du Canal-de-Chambly.