L'opération Bonne conduite vise à récompenser les bons comportements au volant

L’Opération Bonne conduite a connu un franc succès dans ses éditions précédentes et est de retour en décembre pour une 4e année. Le service de police Saint-Jean-sur-Richelieu travaille en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu afin de récompenser les bons conducteurs. Cette opération vise à valoriser les bonnes pratiques de conduite.

Lors d’une journée mystère de décembre, des patrouilles sillonneront les rues de Saint-Jean-sur-Richelieu à la recherche d’automobilistes avisés et exemplaires. Accompagnés du Frère Noël et de nombreux commerçants locaux, les différents agents intercepteront des automobilistes qui font preuve de prudence, de courtoisie et de respect de la loi sur nos routes. Ces derniers recevront de belles surprises.

Depuis la première édition en 2016, près de 400 personnes ont été interceptées et récompensées par l’une des équipes de patrouilleurs parce qu’elles respectaient le code de la sécurité routière.

Encourager son entourage à être sage sur la route

Le service des communications de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a créé une vidéo qui illustre bien l’aspect original de cette activité.

Les citoyens sont invités à participer à l’effet multiplicateur des bénéfices positifs de cette campagne dans la communauté et à encourager leur entourage à être sage sur la route. Ils peuvent partager la vidéo qui est facilement accessible sur les pages Facebook et YouTube de la Ville.

19 commerçants impliqués

Cette année, 19 commerçants ont confirmé leur participation à l’opération :

Atelier Bédard

Autour de la Table

Bistro La Trinquette

Carrefour Richelieu

Construction GCP

Garage Cadieux

IGA Perreault

International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

Kubik boutique

Nathalie Lapointe Courtier immobilier hypothécaire Multi-Prêts – Hypothéca

Le Dorchester, cuisine et complicités

Le Thé d’Auréa

Lord photo

Magi salon de toilettage

Quincaillerie G.H. Berger

Restaurant Bastos

Restaurant Ben et Florentine

Steak frites Saint-Paul

Vélozone

En décembre, ne soyez pas surpris si vous vous faites arrêter par la police malgré une conduite irréprochable… ce pourrait être le Frère Noël qui veut vous gâter.