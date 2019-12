La Ville de Richelieu et le club Optimiste reviennent pour la parade de Noël

Le 14 décembre prochain, la magie des fêtes envahira Richelieu alors que la Ville et le Club Optimiste organiseront leur traditionnelle parade de Noël. Comme lors des éditions précédentes, le départ aura lieu à 18h, au coin de la rue Choquette et de la 14e Avenue. L’arrivée se fera pour sa part au parc Florence-Viens (900, rue des Oblats) et sera célébrée par la présentation d’un spectacle pyrotechnique. Toujours au parc Florence-Viens, se tiendra le marché de Noël, entre midi et 21h. Plusieurs activités auront lieu à cet endroit, entre midi et 16h.

Cette année, tous les chars présents dans la parade de Noël rendront hommage à une grande tradition du temps des fêtes québécois, le cinéma en famille.

Chacun d’entre eux aura pour thématique un film de Noël apprécié des petits et des grands. La troupe de percussion Zuruba et nos pompiers seront également de la partie. Sans oublier, évidemment le Père Noël.

C’est la fête au parc Florence-Viens

Dès midi, c’est le parc Florence-Viens qui s’animera avec le marché de Noël, qui revient pour une 2e année consécutive. Maquillage, chasse aux trésors, parcours de raquette et jeux d’adresse sont au menu, en plus de la présence de nombreux artisans. Les citoyens trouveront notamment des produits de l’érable, du miel, des décorations de Noël, des friandises, des sculptures artisanales, des produits pour le corps et beaucoup plus!

À 14h, c’est l’heure du conte de Noël à l’intérieur du chalet, suivi d’un atelier de bricolage. Le tout sera agrémenté de musique de Noël. Dans la soirée, le Club Optimiste offrira les beignes et les boissons chaudes. Le marché demeurera ouvert jusqu’à 21h.