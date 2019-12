Quelques gestes simples pour des Fêtes de Noël écologiques

Le temps des Fêtes est un moment de l'année où la consommation atteint des records et où les bacs à ordures ou de recyclage souffrent d'embonpoint. Voici quelques bonnes pratiques faciles à adopter pour vivre une période des Fêtes écologique.

Donner. C'est l'une des premières suggestions. En effet, des objets (livres, jouets, vêtements, ustensiles, etc.) peuvent surement avoir une seconde vie au sein des organismes de la région (Aux sources du bassin de Chambly, Centre de bénévolat Rive-Sud, etc.).

Veiller quel emballage utiliser. Des sacs réutilisables sont tout indiqués lors des emplettes. Les emballages cadeaux avec du papier recyclé existent, de même que l'option avec l'emballage créé à partir de matériel que vous possédez déjà à la maison (ex.: tissu, sacs réutilisables, etc.). Remplacer le choux traditionnel par une branche de sapin ou une cocotte. De plus en plus de personnes conservent également les rubans et autres matières décoratives pour de futures fêtes.

Acheter local. Les producteurs et artisans locaux créent de belles choses. Choisir de consommer chez eux est en soin un acte écologique et économique, qui les fait vivre. Et cela sert bien pour garnir une table ou offrir un présent. C'est également une économie de temps et de déplacement. De belles trouvailles sont également accessibles sur les plateformes d'objets de seconde main, comme de petits bijoux à moindres coûts.

Participer à la collecte de sapins. Cette année à Carignan, la collecte des arbres de Noël aura lieu le vendredi 10 janvier. Ils seront compostés au lieu d’être envoyé dans un site d’enfouissement.