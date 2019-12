Plus de 300 000 $ pour trois projets versés pour trois projets favorisant l'égalité des sexes

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, Christian Dubé, s'est montré satisfait des trois projets retenus dans sa région dans le cadre de l'appel de projets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 2019-2020, coordonné par le Secrétariat à la condition féminine.

Au total, 44 projets ont été retenus à travers la province. Chaque projet d'envergure locale, régionale ou nationale bénéficiera d'une aide financière maximale pouvant aller jusqu'à 150 000 $ pour un projet d'une durée d'un an ou jusqu'à 300 000 $ pour un projet d'une durée de deux ans.

Trois organismes ont reçu une aide pour leurs projets: il s'agit de la Maison des jeunes de Varennes pour son projet "Alter égaux". Il a reçu 38 777 $. L'Orienthèque, centre d'orientation et services d'intégration de la main-d'œuvre est le second a bénéficier de cette aide, à hauteur de 240 000 $ pour son projet "À ton rythme!". Le troisième projet s'appelle "Pareil, pas pareil? : Une

éducation aux relations égalitaires et respectueuses". Développé par la Table jeunesse Samuel-de-Champlain/Maison de jeunes l'Escalier en mon temps, il est financé à hauteur de 29 264 $.

Soutien "primordial"

« Il est primordial de soutenir les initiatives permettant d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis heureux que ces projets aient été sélectionnés dans la région de la Montérégie. Il est évident qu'ils auront un impact positif pour la région, mais plus que cela, je suis persuadé qu'ils susciteront la réalisation d'autres beaux projets du genre ailleurs dans la province », a déclaré Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie .

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, a pour sa part rappelé que « l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec passe par le développement d'une culture exempte de stéréotypes sexuels et de sexisme, entre autres par l'autonomisation économique des femmes et leur pleine participation dans les lieux décisionnels. Si des progrès ont été accomplis au cours des dernières années, des inégalités persistent dans plusieurs sphères et nous devons les combattre. Je crois fermement que l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes passe par du travail sur le terrain, et c'est ce que les projets financés permettront de faire. »

Comment ont été sélectionné ces projets ?

En conformité avec les modalités de l'appel de projets lancé le 21 mai 2019, les demandes reçues ont été évaluées en fonction de la représentativité régionale et des disponibilités budgétaires.

Sur les 44 projets soutenus, 29 ont été retenus pour le volet 1 - Soutien aux projets locaux et régionaux provenant de 13 régions et 15 pour le volet 2 - Soutien aux projets nationaux.

Les projets retenus s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 (Stratégie égalité).

Lancée le 29 juin 2017, la Stratégie égalité traduit l'engagement du gouvernement du Québec à agir en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Les projets retenus correspondent à l'une des orientations suivantes de la Stratégie égalité :

une socialisation et une éducation égalitaires, sans stéréotypes sexuels et sans sexisme;

l'autonomisation économique des femmes;

un partage équitable des responsabilités familiales et un meilleur équilibre entre la vie familiale, professionnelle, étudiante, sociale et politique;

une approche différenciée selon les sexes en matière de santé et de bien-être;

la parité dans les lieux décisionnels.

La liste des projets retenus est disponible sur le site Web du Secrétariat à la condition féminine.