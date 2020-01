La programmation de l'Essentielle repart dès le 29 janvier

Cette programmation met en avant des ateliers en série, des cafés rencontres et des comités de travail pour répondre à des besoins et des intérêts différents. Les sujets et les types d’ateliers qui s’y trouvent sont très variés : charge mentale et travail invisible, cuisine collective, club de lecture, groupe de partage, sujets d’actualité, dépannage et réparation, femmes d’inspiration, proches aidantes, créativité, élections fédérales, substances toxiques et protection légale, immigration au féminin et violences faites aux femmes. Une journée portes ouvertes, mercredi 8 janvier de 9h à 16h30, permettra aux intéressées de découvrir la structure.

L’Essentielle est un lieu d’appartenance géré par et pour les femmes de la Vallée du Richelieu et des environs. L’Essentielle est ouvert aux femmes quel que soit leur âge, leur état civil, leur nationalité ou leur orientation sexuelle. Nous y offrons un lieu d’appartenance, des services et un réseau d’éducation et d’action selon les besoins du milieu. Le Centre intervient sur la condition féminine dans son ensemble.

De l'autodéfense au programme

Un café rencontre aura lieu presque tous les mercredis jusqu'en mars. Celui qui entamera cette programmation se déroulera le mercredi 29 janvier de 13h30 à 16h30, avec pour thème central : "Cocréer notre propre façon de vieillir". Cette activité sera animée par Nycole Messier et Maryse Murray, de Mûr pour entreprendre (Présâges).

De nombreuses autres rencontres ou ateliers se dérouleront tous les jours de la semaine sauf le week-end, avec entre autres, des clubs de lecture, des conférences sur la charge mentale, des cours de cuisine ou des ateliers de création...

Une activité spéciale sur l'autodéfense est organisée deux samedis consécutifs: les 1er et 8 février prochains de 9h30 à 16h30.

La programmation complète est accessible ici.

Pour découvrir L'Essentielle, la journée du mercredi 8 janvier, de 9h à 16h30 est dédiée aux portes ouvertes de la structure pour permettre d'avoir une vision d'ensemble des activités. Une soupe sera également servie le midi.

L’Essentielle est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Il est fermé entre 12h00 et 13h15 (sauf le mercredi), de même que le lundi après-midi. Il est situé au 231, rue Brillon (près de l’école St-Mathieu, dans le Vieux Beloeil). Les inscriptions pour une ou plusieurs activités se font directement au Centre ou par téléphone au 450 467-3418.