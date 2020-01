Comment appréhender les futurs défis de la main-d'oeuvre agricole?

L’équipe d’Agricarrières part sur la route à la rencontre des producteurs agricoles de partout au Québec afin de présenter l’événement intitulé "Conversations RH – Comment faire face aux défis de la main-d’oeuvre agricole pour les prochaines années?" Durant les 4 prochaines années, le comité sectoriel sera à l’écoute des employeurs agricoles ayant des besoins et des préoccupations face à leur main-d’oeuvre.

Le premier arrêt se fera en Montérégie ! Avec la collaboration du Centre d’emploi agricole de la Fédération régionale de l’UPA de la Montérégie, l’événement "Conversations RH Montérégie" se tiendra le mardi 25 février prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l’hôtel Quality Inn.

Les employeurs agricoles et les intervenants du milieu pourront assister à des conférences concrètes et inspirantes, en apprendre sur les ressources disponibles pour les aider à faire face aux défis de la main-d’œuvre, en plus de s’outiller dans leur rôle de gestionnaire d’équipe. Il est possible de s’inscrire dès maintenant en ligne.

Pour plus d’informations, contactez Nathalie Giguère, CEA Montérégie, au 450 454-5115, poste 6241.