Sexualité: comment aborder le sujet avec son ado?

La sexualité est toujours un sujet difficile à aborder. En tant que parent, l’on se pose mille questions : à quel âge en parler, comment parler de la première fois, du sentiment amoureux, mais surtout aussi des maladies sans le gêner… Or, il est très important de communiquer sur le sexe, d’une part pour ne pas en faire un tabou, d’autre part parce que bien informé, il sera plus respectueux de son corps et de celui des autres.

Un sujet délicat, mais sans tabou

Il n’y a pas un âge particulier pour en parler, souvent c’est l’arrivée de la puberté chez les filles qui déclenche des questions, parfois indirectes. L’essentiel est d’observer, de rester à l’écoute, de répondre aux questions. Mais si ça ne vient pas, on peut aussi décider que le moment est venu d’en parler spontanément, sans forcer bien sûr. Cela peut être opportun par exemple à la veille d’un départ en camp d’ado ! Néanmoins, l’information est essentielle, car certains d’entre eux pensent que la pilule protège des MST ou qu’un sac en plastique peut remplacer un préservatif ! C’est plutôt drôle pour nous adultes, mais il ne faut pas perdre de vue qu’ils avancent en territoire inconnu. Enfin, le discours ne sera pas le même à 12 ans et à 16, il faudra donc adapter.

La prévention : inéluctable

Bien évidemment, la principale source de préoccupation lorsqu’on est parent est la prise de risque en cas de rapport non protégé. On peut aisément aborder le sujet en commençant tout d’abord par la relation amoureuse, la capacité de séduction, le fonctionnement du corps, l’anatomie sexuelle, la première fois. C’est là que l’on parlera alors des risques de maladies sexuellement transmissibles, des préservatifs, de la contraception, de la pilule abortive… Et si vous apprenez à cette occasion que votre ado a eu un rapport non protégé, prenez rendez-vous pour lui faire faire un dépistage ITSS à Montréal. Proposez de l’accompagner. Il faudrait aussi aborder la question des agressions sexuelles, l’emprise de l’alcool ou de la drogue, sans être moralisateur, seulement pour éveiller sa vigilance.

La question des sentiments

La question des sentiments est au premier plan de toute conversation sur la sexualité. C’est là l’occasion transmettre des valeurs importantes : l’amour souvent éphémère à cet âge, le bonheur, le chagrin, le respect, la responsabilité, la liberté, le plaisir de partager.