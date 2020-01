4 bénéfices du chat sur votre santé

La présence d’un animal est toujours bénéfique pour le développement de l’enfant. Mais un chat apporte en plus des bienfaits particuliers à toute la famille. C’est un animal câlin dont les mystères ne sont pas tous percés !

1)Les bienfaits du chat chez les enfants

La présence d’un chat dès le plus jeune âge évite les allergies et l’asthme. Son contact détend et rassure les enfants qui ont peur du noir. Attention, jamais de chat dans le lit de bébé tout de même, il pourrait se coucher sur son visage ! De son côté, l’enfant apprend à respecter la fragilité de l’animal et s’occuper de lui le responsabilise.

2)La ronron-thérapie

Mise à jour par un vétérinaire français, la ronron-thérapie repose sur l’idée que le ronronnement du chat est bénéfique. Il a ainsi observé qu’un chat souffrant de lésions ou de fracture guérit plus vite que les autres animaux et a moins de séquelles. Bien sûr, une lésion doit toujours amener à consulter un vétérinaire près de Candiac, mais il apparaît que le ronronnement permettrait de mieux résister aux situations dangereuses d’où l’hypothèse d’une action réparatrice. Les chats ronronnent d’ailleurs dans les situations de stress et de souffrance. On a constaté aussi chez l’homme qu’écouter le ronronnement stimule la production de sérotonine, l’hormone du bonheur. Il favorise ainsi une meilleure qualité du sommeil et la bonne humeur.

3)Les bienfaits du chat chez les personnes seules

Le chat a la vertu de combler le manque affectif des personnes seules. Il les apaise, fait baisser la tension artérielle chez les personnes plus âgées. Il possède aussi une qualité extraordinaire : l’empathie. Grâce aux phéromones que nous sécrétons, il est capable de détecter nos angoisses, notre sentiment de solitude ! Il vient alors ronronner sur nos genoux pour nous apaiser.

4)Les bienfaits du chat sur la santé

Le chat protègerait des accidents cardio-vasculaires du fait de ses vertus apaisantes. Il réduirait aussi les douleurs articulaires ! Un chat qui ronronne sur une personne souffrant du dos contribue à le soulager. Le ronronnement utilise en effet les mêmes fréquences hertziennes que les appareils de rééducation utilisés pour réparer les tissus lésés. Comme si le chat, à l’écoute de la douleur, envoyait les bonnes longueurs d’onde pour détendre son maître et le soigner ! Incroyable, mais vrai.

Le chat est en outre l’animal qui vit le mieux en appartement !