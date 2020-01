Saint-Jean-sur-Richelieu : un nouveau programme d’aide à l’acquisition de produits hygiéniques réutilisables

Auparavant destiné à l’achat ou à la location de couches lavables pour bébé, le programme est ainsi élargi aux items suivants pour les années 2020 et 2021, jusqu’à épuisement des fonds prévus :

culottes d’entraînement à la propreté pour enfant en tissu lavable;

produits d’hygiène féminine réutilisables tels que coupes menstruelles, culottes absorbantes, serviettes hygiéniques et protège-dessous;

couches, sous-vêtements absorbants et protections hygiéniques lavables contre l’incontinence destinés aux adultes.

Modalités de l’aide financière

L’aide consiste en une subvention de 50 % du coût d’achat ou de location avant taxes de produits hygiéniques réutilisables, jusqu’à concurrence d’une subvention maximale de 100 $ par utilisateur. Les demandes d’aide financière doivent être présentées via un formulaire disponible en ligne ou au comptoir du Service de l’urbanisme de l’environnement et du développement économique, avec les documents suivants :

copie de la facture ou du reçu d’achat ou de location sur lequel sont indiqués le nom de l’entreprise qui a effectué la vente ou la location et ses numéros de taxes applicables;

copie d’un document démontrant que le requérant réside sur le territoire de la ville;

le cas échéant, soit une copie du certificat de naissance ou d’adoption émanant d’une autorité compétente et établissant l’autorité parentale du requérant et l’âge de l’enfant, soit une attestation signée par un médecin indiquant la date prévue de l’accouchement dans les six mois suivants.

ll est possible d'en savoir plus sur les modalités du programme et remplir le formulaire en ligne. Le programme initial d’acquisition de couches lavables a permis de détourner plus de 1 000 tonnes de déchets de l’enfouissement.