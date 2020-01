Le projet de transport durable "Embarque ! Montérégie" lancé à Chambly

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) a annoncé le lancement du projet régional Embarque! Montérégie en collaboration avec la Ville de Chambly. Embarque! Montérégie a pour objectif d’encourager l’utilisation de modes de transport durable à travers la région. Deux axes sont priorisés : créer un réseau régional de stationnements réservés au covoiturage et répertorier les modes de transport durable offerts en Montérégie sur une même plateforme.



Une carte interactive permet de découvrir une multitude d’options liées au transport durable, telles que : transports en commun, pistes cyclables, supports à vélos, stationnements incitatifs pour le covoiturage, bornes électriques et autres. Cet outil permet également la recherche de partenaires de covoiturage en consultant simultanément les offres disponibles sur différentes plateformes connues.



« Nous souhaitons déployer ce projet pour des raisons environnementales, notamment réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES), mais également pour faciliter la mobilité de la main-d’œuvre et faire un portrait global de l’offre de transport alternatif dans la région », a indiqué Andréanne Paris, directrice générale du CRE Montérégie.

26 stationnements réservés au covoiturage



Le CRE Montérégie collabore avec les acteurs de la région afin d’identifier des stationnements à réserver pour le covoiturage et créer ainsi un réseau à travers la Montérégie. La Ville de Chambly est la première municipalité de la région à rendre accessibles des cases de stationnement réservées au covoiturage, dans le cadre du projet Embarque! Montérégie. La Ville a mis à la disposition des citoyens 26 cases de stationnement réservées exclusivement au covoiturage. Bien identifiées à cet usage, elles sont situées dans quatre endroits sécuritaires, à proximité des grandes artères. Il est possible de retrouver leurs emplacements via ce lien. Ces infrastructures viennent renforcer l’offre d’intermodalité des transports de la ville et faciliter le changement de comportement des citoyens.



« En tant que municipalité, nous avons la responsabilité de nous associer à de telles initiatives et d’encourager les citoyens à utiliser des modes de transport durables, tout en mettant à leur disposition des infrastructures facilitatrices. En joignant nos forces, nos idées et en instaurant de nouveaux projets, nous contribuons collectivement et positivement à l’environnement, de même qu’à la qualité de vie de nos citoyens. Avec de telles mesures, nous incitons concrètement les citoyens à emboîter le pas, à changer leurs habitudes liées aux déplacements, lesquelles sont favorables à la réduction des GES », précise Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly.



Ce projet découle de la démarche « Par notre propre énergie» menée par le CRE Montérégie. Il est financé par le Fonds vert.