Hôpital du Haut-Richelieu: des espaces réaménagés à l'unité de psychiatrie

Le CISSS de la Montérégie-Centre a inauguré récemment de nouveaux espaces communs à l’unité de psychiatrie de l’Hôpital du Haut-Richelieu, réaménagés pour le mieux-être des patients grâce au Fonds communautaire Bell Cause pour la cause et à la Fondation Santé.

40 000 $ injectés dans le projet

En octobre 2018, le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a remis un don de 20 000 $ à la Fondation Santé pour soutenir le projet rétablissement, une initiative visant à offrir un milieu de soins amélioré et mieux adapté pour les patients qui présentent une problématique de santé mentale.

La Fondation Santé a également apporté une contribution de 20 000 $ à ce projet important. Pour le président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre Richard Deschamps, l’environnement où le patient est hospitalisé revêt une importance majeure dans son rétablissement. « Il est impératif de projeter une image positive et bienveillante. En rendant son séjour plus agréable et en permettant à la personne d’acquérir de saines habitudes de vie, celle-ci est en mesure d’amorcer son processus de guérison dès son arrivée à l’hôpital », explique-t-il.

Une nouvelle terrasse extérieure a ainsi pu être aménagée L’espace, plus invitant, incite les usagers à sortir davantage à l’extérieur et facilite les échanges entre les patients. Des bacs à fleurs ont également été installés pour permettre d’organiser des activités de jardinage au printemps pour les patients intéressés. À l’intérieur, des vélos stationnaires ont été ajoutés pour encourager l’activité physique auprès des usagers, un autre facteur favorisant le rétablissement des personnes.

Un salon des familles chaleureux

Avant le réaménagement, l’unité ne disposait d’aucun lieu pour permettre aux patients de recevoir leurs proches. Une salle a ainsi été transformée en Salon des familles Bell, un endroit coloré et chaleureux permettant aux usagers de rencontrer leurs proches dans un environnement agréable et normalisant.

« L’idée du salon des familles nous est venue de deux patientes qui ont témoigné de la détresse vécue de ne pouvoir recevoir leurs enfants dans un lieu calme et intime pendant la durée de leur hospitalisation. Ces dons nous ont permis d’être à l’écoute de nos patients », précise Lise Pouliot, présidente-directrice générale adjointe programme santé physique générale et spécialisée du CISSS de la Montérégie-Centre.

Faire tomber les tabous

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause permet non seulement à des projets comme celui-ci de se concrétiser, mais ils aident également à faire tomber les tabous en lien avec la santé mentale. « En plus d’améliorer les installations de l’unité de psychiatrie de l’Hôpital du Haut-Richelieu, ce don a permis de réunir des familles dans des moments où elles en ont le plus besoin », résume Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé.

« Bell Cause pour la cause félicite le CISSS de la Montérégie-Centre et la Fondation Santé pour les efforts qui ont mené à l’inauguration de ce bel environnement de soutien pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ainsi que leurs proches, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Nous sommes très heureux d'avoir aidé à permettre la réimagination complète de ces espaces. »