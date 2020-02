Saint-Jean-sur-Richelieu applique dans le programme Accès-Loisirs

La Ville s’associe à titre de partenaire au programme Accès-Loisirs Saint-Jean-sur-Richelieu. Le maire Alain Laplante a souligné l’importance pour la Ville de s’associer à cette initiative et a témoigné sa fierté de voir le milieu se mobiliser autour de ce projet collectif: « Ce nouveau programme qui s’implante dans notre milieu, dans une approche mobilisatrice, nous invite à une action commune de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Je souhaite que d’autres organismes et partenaires du loisir se joignent à ce grand élan de solidarité. »

Places vacantes accessibles

Pour la Ville, il s’agit d’une belle opportunité de donner accès aux places laissées vacantes dans les activités de sa programmation municipale pour en faire bénéficier les personnes en situation de faible revenu. L’inscription aura lieu le jeudi 2 avril de 16 h 30 à 19 h 30 au Centre de Partage Communautaire Johannais (210, rue Champlain). En présentant une preuve de revenu et de résidence, une citoyenne ou un citoyen admissible pourra choisir une activité gratuite pour la session du printemps à travers l’offre des différents partenaires participant au programme. Une deuxième inscription aura également lieu à l’automne.

Déjà implanté dans près de 325 municipalités au Québec, le programme Accès-Loisirs a été développé il y a vingt ans par l’organisme Accès-Loisirs Québec. Reconnu pour son approche simple et accessible, ce programme s’appuie sur des valeurs de solidarité, d’équité, d’autonomie et de respect de la dignité humaine.

Pour tous les détails, consulter le programme Accès-Loisirs à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Sur la photo sont représentés: Marilou Fuller, coordonnatrice Chemin d’API, ressources concertées périnatalité et petite enfance, Patricia Poissant, conseillère municipale Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Lise Lalonde, présidente chez Art[o], Stéphane Rey, directeur général Soccer Haut-Richelieu, Micheline Proulx, vice-présidente à la programmation Art[o], Nathalie Grenier de la Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu-Rouville, Alain Laplante, maire Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Kateri de Bellefeuille, organisatrice communautaire Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, Jérémy Fleury, président Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu-Rouville, Nathalie Montplaisir, directrice générale Imagym, Guy Boulanger, directeur général SPEC Haut-Richelieu, Karine Beaupré, directrice générale et Jean Lamoureux, président Centre de Partage Communautaire Johannais.