Plus de 10 000 entrées pour des sorties culturelles à Spect’Art Rimouski

Depuis plusieurs années, Spect'Art déploie de grands efforts au niveau des sorties scolaires et familiales dans toutes les disciplines (théâtre, danse, musique, chanson, conte, cirque). Le tout, afin de faire vivre des expériences déterminantes aux jeunes et ainsi, développer des citoyens culturels actifs.

L’année 2019-2020 sera sans doute une année marquante pour Spect’Art Rimouski dans l’accueil de groupes scolaires. De septembre à juin, la structure aura présenté aux élèves du préscolaire à la cinquième secondaire, 8 productions pour un total de 26 représentations. Une augmentation de 150 % de l’assistance totale a té observée, comparativement à l’an dernier (10 000 entrées versus 4 000).

La direction de Spect'Art explique : "Nous sommes heureux de remarquer les premières visites de

plusieurs classes d’écoles du territoire et les passages récurrents de certaines. Cette situation est certainement attribuable à l’investissement du gouvernement pour financer les sorties culturelles à l'école (deux sorties culturelles gratuites par année)."

341 ateliers préparatoires en 2019-2020

En plus d’accorder une grande importance à la qualité et à la diversité des propositions faites au milieu scolaire, Spect'Art a ajouté en 2016 une offre d’ateliers préparatoires aux sorties scolaires pour chaque classe qui assiste à une représentation.

Il est proposé pour la majorité des spectacles des ateliers préparés et dispensés par la médiatrice culturelle, Sophie Desjardins-Gagnon (une directrice artistique, enseignante et metteuse en scène pour le théâtre jeunesse et scénographe de la région) directement dans les classes participantes quelques semaines avant la représentation. Tous les intervenants sont à même de constater l’effet positif sur l’intérêt, l’écoute, la compréhension et la satisfaction des élèves.

Différents témoignages du milieu scolaire et des compagnies de création mettent en lumière les bénéfices et les impacts positifs de cette activité. En 2019-2020, la structure annonce que 341 ateliers préparatoires seront offerts gratuitement dans les classes des écoles primaires et secondaires du territoire.