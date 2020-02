Des coupures électriques prévues à l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy

Dans le cadre des travaux de modernisation qu’il mène à l’Hôtel-Dieu de Sorel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est procédera à des coupures électriques au sein de son installation au cours des prochains jours.

Afin de compléter l’installation devant mener à la mise en marche des nouvelles génératrices, deux interruptions de courant ont été planifiées entre le 11 et le 15 février. Le CISSS de la Montérégie-Est a mis en place toutes les mesures nécessaires pour minimiser les impacts de ces travaux sur son personnel et ses usagers et tient à rassurer la population que tous les services de soins de santé seront maintenus et que les heures de visite seront respectées durant ces coupures.

Livrées en décembre, les deux nouvelles génératrices augmenteront la capacité électrique de l’hôpital, assureront la relève en cas de panne électrique et permettront l’ajout d’équipements médicaux modernes qui répondront aux besoins de la clientèle.

La première interruption aura lieu le 11 février, de 21 h à 23 h 59 (durée de 3 h). Les équipements non fonctionnels (secteur de l’urgence seulement) sont : éclairage réduit (éclairage d’appoint en fonction), portes d’entrée coulissantes automatiques et portes munies d’électroaimants, distributrice à monnaie;

La deuxième interruption se déroulera comme suit :

- Phase 1, du 14 février à 18 h au 15 février à 2 h (durée de 8 h).

Équipements non fonctionnels : trois ascenseurs sur cinq, éclairage partiel ou non fonctionnel dans

certaines zones de l’hôpital, portes d’entrée coulissantes automatiques et portes munies d’électroaimants;

- Phase 2, le 15 février, de 3 h à 6 h (durée de 3 h).

Équipements non fonctionnels : éclairage extérieur et borne de paiement du stationnement, éclairage partiel dans les corridors des unités de soins.