À l'Institut de technologie agroalimentaire, le talent des finissants salué au concours d’aménagement paysager

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) a pu constater le talent des finissants du programme de Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (PCHO) du campus de Saint-Hyacinthe. Récemment, les diplômés en PCHO de 2018 ont obtenu une mention dans la catégorie "Jardins de la relève" pour leur jardin-école baptisé "jardin Hortus Vitæ", los de la 41e remise de prix de l’Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ).

Cet aménagement a été développé sur le thème du "jardin des extrêmes". Il est situé sur le site du Jardin Daniel A. Séguin, utilisé par les étudiants de l’ITA comme jardin pédagogique. Le jardin Hortus Vitæ propose un parcours original qui nous fait voyager dans différents univers correspondant aux six étapes essentielles de la vie. Le circuit s’amorce dès le seuil et évoque la venue dans le monde par une architecture unique.

Puis, la traversée d’un tunnel incarne les épreuves qu’il faut surmonter et qui façonnent l’avenir. Le parcours se poursuit sous une structure de kokédamas, telle une transition vers un monde de géants où l’on découvre d’imposants éléments représentant l’humilité dont il faut faire preuve dans la vie. L’expérience se termine par le « repos du guerrier », soit un espace destiné à refaire le plein d’énergie. Celui-ci nous amène dans une aire révélant la grandeur de nos accomplissements par rapport au monde miniature qui nous entoure.

De la conception à la réalisation d'un jardin: un passage obligé

Au cours des trois années de leur formation technique, les membres de chaque cohorte du programme PCHO sont appelés à créer un jardin en franchissant toutes les étapes indispensables, de la conception à la réalisation, en passant par la planification, l’approvisionnement et la gestion d’une équipe de travail. La réalisation de ce projet d’envergure est une approche exclusive de l’ITA qui permet aux étudiantes et aux étudiants d’acquérir et de développer diverses compétences essentielles qu’ils pourront mettre à profit pour se distinguer auprès des acteurs de l’industrie horticole.

Par ailleurs, l’ITA a adopté l’approche pédagogique de PUUR Paysage, qui guide le programme PCHO quant aux techniques de conception et les pratiques d’intervention qui sont adoptées. PUUR Paysage a pour objet la création d’espaces aux retombées positives pour l’environnement, la santé et le bien-être des individus et des communautés, dans un contexte où les végétaux sont utilisés pour leurs propriétés particulières et les espaces, pour leur contribution.