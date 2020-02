Le centre La Relance aidé pour son jardin communautaire

La Fondation Monique-Fitz-Back a annoncé que, grâce aux dons collectés, l’édition 2019-2020 de son programme d’aide financière soutiendra 32 projets scolaires en environnement et en solidarité, impliquant directement 1 411 jeunes du préscolaire au collégial. Parmi eux, un projet issu du Richelieu est concerné: le jardin communautaire du centre La Relance, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Répartis dans 13 régions administratives, ces projets porteront sur les changements climatiques, la gestion des matières résiduelles, la solidarité et le vivre-ensemble. Ils se répartiront une enveloppe totale de 21 275 $.

Le projet richelois concerné se déroule au centre la Relance (éducation aux adultes), à Saint-Jean-sur-Richelieu. Leur jardin communautaire reçoit 500 $ de la Fondation Monique-Fitz-Back.

Les élèves produiront du compost par vermicompostage dans les classes, feront des semis intérieurs et planifieront le jardin extérieur.

L'école dispose d'un terrain extérieur qui sera utilisé pour bâtir le jardin communautaire. Quelques séances d'information expliquant des enjeux reliés aux changements climatiques et faisant un lien avec le projet auront aussi lieu. La récolte sera distribuée aux élèves gratuitement ou à très faible coût.

Tous les projets retenus ont en commun l’implication active des jeunes et un cheminement menant à des changements positifs de comportement. Les bourses octroyées varient entre 250 $ et 1 000 $ par projet.

Selon Benoît Mercille, directeur général de la Fondation Monique-Fitz-Back, « il y a dans tous les établissements scolaires du Québec des projets en or qui ne se réalisent pas, faute de financement. Nous sommes heureux de permettre la réalisation de quelques-uns de ces projets, un peu partout au Québec. Les jeunes qui y participent développent leur sensibilité sociale et environnementale et leur goût de l’engagement. De plus, ces projets ont un impact positif sur la persévérance scolaire. »