Maigrir est un objectif clé pour beaucoup de personnes. Mais perdre du poids n’est pas une fin en soi. Le plus important est d’obtenir un résultat durable, pour être bien dans sa peau sur le long terme. Voici donc 4 conseils pour maigrir lentement mais sûrement :

1. Manger équilibré…

Maigrir passe souvent par une meilleure alimentation. Hors problème médical spécifique, si vous mangez sainement et équilibré, vous perdrez naturellement du poids.

Privilégiez les ingrédients bruts et riches en fibres. Limitez les graisses saturées, le sucre et les produits raffinés. Et surtout, cuisinez vous-même. Vous trouverez plein de recettes saines, faciles et rapides sur internet !

Pensez également à boire beaucoup d’eau tout au long de la journée.

2. … et sans frustration

Pour avoir des résultats sur le long terme, il faut bannir les régimes drastiques. Ils permettent souvent de perdre beaucoup de poids en peu de temps, mais les kilos sont aussi vite repris. Parfois, d’autres viennent même s’ajouter au poids initial.

Afin d’éviter le fameux effet yoyo et les frustrations qui entraînent forcément des craquages, ne vous privez pas. Mangez de tout, mais dans des proportions raisonnables. Et soyez à l’écoute de votre corps, pour ne manger que lorsque vous avez faim (pas lorsque vous vous ennuyez, êtes triste ou q avez une irrésistible envie de sucre).

3. Avoir une activité physique

En complément, il faut faire assez d’exercice physique pour perdre du poids durablement, rester en bonne santé et affiner / affermir votre silhouette.

Choisissez une activité adaptée à votre état de santé et à vos objectifs. Et travaillez en douceur. Évoluer de manière progressive vous motivera à poursuivre vos efforts sans vous décourager. Si besoin, faites-vous aider par un coach spécialisé.

4. Suivre ses progrès

Enfin, vous réussirez vraiment à maigrir lentement mais sûrement en suivant vos progrès. Il est beaucoup plus encourageant de constater de réels changements. Chaque semaine, prévoyez donc un moment pour vous peser et prendre vos mensurations. Puis notez-les dans un carnet. Ainsi, vous aurez une trace écrite de votre progression.

Et lorsque vous aurez assez maigri, vous pourrez même envisager une chirurgie pour la perte de poids, comme le redrapage. Cela permettra de retendre votre peau, pour un rendu plus harmonieux.

Conclusion

Surtout, soyez patient dans votre perte de poids. Un résultat durable s’obtient dans la durée. Courage à vous !