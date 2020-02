Pourquoi un muscle peut-il faire mal ?

Une douleur musculaire peut survenir à tout moment. Certaines sont plutôt bénignes, tandis que d’autres sont plus alarmantes. Cela dépend surtout de l’origine de la douleur. Ici, nous avons listé plusieurs raisons pour lesquelles un muscle peut faire mal :

Une blessure

La première cause possible d’une douleur musculaire est la blessure. Les symptômes d’une telle lésion sont la douleur, la faiblesse, des ecchymoses, un gonflement et des crampes.

Plus précisément, les blessures peuvent être de plusieurs types, et donc entraîner des douleurs différentes au niveau des muscles :

- Fort impact sur le muscle (traumatisme par un objet contondant).

- Étirement excessif du muscle, accident, chute ou mouvement brusque peuvent causer des tensions musculaires, une élongation voire une déchirure. Pour reconnaître une déchirure de l'épaule ou d’un autre muscle, consultez un médecin.

- Mouvements répétitifs, qui abîment progressivement le muscle.

- Sollicitation excessive du muscle, parfois sans aucune variation.

- Échauffements et étirements insuffisants ou inadéquats avant une sollicitation importante.

- Mauvaise posture provoquant des douleurs et des tensions musculaires. Il peut s’agir de mauvaises postures au quotidien (sur votre chaise de bureau par exemple) ou pendant la réalisation d’exercices sportifs.

- Syndrome de douleur myofasciale (SDM) : affection chronique entraînant une inflammation et une douleur du tissu conjonctif recouvrant le(s) muscle(s). Elle peut résulter d’une des blessures citées précédemment.

Le stress

Ensuite, le stress psychologique ou physique peut entraîner une tension musculaire. Celle-ci est un réflexe automatique du corps pour se protéger des blessures et de la douleur.

Concrètement, un stress soudain cause parfois une tension musculaire, qui disparaît une fois le stress terminé. Mais en cas de stress de longue durée (chronique), les muscles peuvent rester dans un état de tension presque constant. C’est ce qui entraîne des douleurs musculaires - et des maux de tête si la tension se situe au niveau des épaules et du cou.

De plus, si la personne stressée réduit son activité physique, ses muscles risquent de s’atrophier, ce qui accentue d’autant plus la douleur.

Une infection

Enfin, de nombreuses infections et maladies peuvent engendrer des douleurs musculaires : maladies virales et respiratoires, malaria, trichinose, maladie de Lyme, fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, myosite, lupus, fibromyalgie, hypothyroïdie, syndrome de fatigue chronique, déséquilibre électrolytique, maladie artérielle périphérique, etc.

Conclusion

Une douleur musculaire peut avoir des origines très variées. En cas de douleurs, consultez donc un professionnel.