Premier budget participatif: Chambly invite à une rencontre d’information

Dans le cadre de son premier budget participatif, la Ville de Chambly invite les citoyens à une soirée d’information, le jeudi 12 mars à 19 h, au Pôle culturel de Chambly. Tous les détails de la démarche seront dévoilés, notamment les critères d’admissibilité des projets, le processus de sélection, l’échéancier, suivis d’une période de questions.

Pour cette première démarche participative, lancée sur le thème Vos projets, notre avenir! la Ville dispose de trois enveloppes budgétaires, totalisant 300 000 $. Trois sites ont été retenus afin de permettre aux citoyens d’élaborer des projets innovants, qui leur tiennent à cœur : le site de l’ancienne maison Boileau; le futur parc-nature; et le secteur du centre-ville sur l’avenue Bourgogne. Des pistes d’inspiration pour chaque endroit seront bien définies afin d’aider les citoyens à élaborer leur dossier. Un formulaire en linge sera accessible sur le site Internet de la Ville pour le dépôt des projets.

Dans le cadre de cette démarche, qui s’échelonnera sur plusieurs mois, un comité analysera les propositions des citoyens. Par la suite, la Ville dévoilera les dossiers sélectionnés dans chaque catégorie afin qu’ils soient soumis à un vote populaire.

Finalement, elle annoncera les projets retenus qui seront réalisés par la municipalité. Cette approche consultative permettra de mieux connaître la volonté de la population de Chambly et de répondre à ses besoins. Il s’agit d’une opportunité visant à créer une synergie entre la population, les élus et les employés municipaux, afin de bonifier la qualité de vie dans la municipalité. Par ce processus démocratique, le citoyen peut s’exprimer et s’impliquer positivement pour l’intérêt collectif. L’invitation est lancée à tous les citoyens de Chambly !