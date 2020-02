Hôpital Honoré-Mercier: 7M$ investis dans une nouvelle unité de santé mentale

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est investit 7 millions $ afin d’aménager une nouvelle unité de santé mentale à l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe.

Au cours des prochains mois, le 2e étage du Pavillon Saint-Charles sera complètement réaménagé afin d’y regrouper les services de santé mentale et ainsi libérer le 11e étage du Pavillon Honoré-Mercier pour laisser place à une nouvelle unité de médecine et à l’unité d’hospitalisation brève.

L'investissement de 7 millions $ permettra de réaménager le 2e étage du Pavillon Saint-Charles. La nouvelle unité comprendra : neuf lits en réadaptation intensive devant permettre un rétablissement plus adapté du patient avant son retour à domicile, 26 lits courte durée, deux salles d’isolement et une salle de répit.

« La nouvelle unité de santé mentale sera plus adaptée aux besoins de notre clientèle. Son aménagement a été pensé afin que l’environnement soit propice à l’approche du rétablissement de la personne, tout en étant sécuritaire et optimisé pour l’organisation du travail », a précisé Élisabeth Hamel, directrice des programmes de santé mentale et dépendance au CISSS de la Montérégie-Est.