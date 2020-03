Adaptation aux changements climatiques: un forum régional se prépare

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) organise le Forum régional "Adaptation aux changements climatiques, passons à l'action !", le 19 mars au Fort St-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cet événement s’inscrit dans la démarche Par notre propre énergie, est soutenue par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et financée par le Fonds vert, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC).



Au travers de cette journée, le CRE Montérégie a un but: inspirer les acteurs de la région et encourager les échanges entre les participants, pour soutenir les efforts d'adaptation aux changements climatiques. C'est l'occasion de rencontrer et de discuter avec les intervenants et de nombreux porteurs de projets inspirants autour des thématiques suivantes :

- la santé publique;

- le coût de l'adaptation aux changements climatiques pour les municipalités;

- l'eau;

- les îlots de chaleur et des milieux de vie;

- les infrastructures naturelles et la planification;

- la biodiversité et les milieux naturelles;

- la communication environnementale.

Le programme complet est consultable en ligne. En outre, pour les déplacements, une page dédiée au Forum sur la plateforme Togetzer prévoit des covoiturages dans la région.

Les conférencières du CRE seront: Isabelle Charron (présidente, directrice des Études Économiques, Groupe AGÉCO), Isabelle Tardif (responsable de la coordination professionnelle, Gestion des menaces et santé environnementale, Direction de santé publique de la Montérégie) et Pénélope Daignault (professeure titulaire, département d’information et de communication, Université Laval).



Les inscriptions sont ouvertures jusqu'au jeudi 12 mars : les billets sont en vente au prix de 25$ l'unité (taxes et frais inclus), remboursables jusqu'à 72h avant l'événement (accès à la plateforme d'inscription). Les membres du CRE Montérégie bénéficient d'un tarif préférentiel. Les places sont limitées.