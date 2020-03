Jean Boulet investit près de 300 000 $ pour soutenir l’employabilité et le recrutement en Montérégie

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, annonce une aide financière de 296 945 $ à Place à l’emploi, organisme responsable de l’organisation de la 10e édition du Rendez-vous Emploi et Formation Rive-Sud.

« Il est primordial de soutenir des événements qui favorisent un meilleur arrimage entre les emplois offerts et les bassins de main-d’œuvre disponible, explique Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie. C’est exactement ce que propose le Rendez-vous Emploi et Formation Rive-Sud. »

Cet événement d’envergure, qui aura lieu le mercredi 18 mars au Complexe sportif Bell, à Brossard, favorise l’employabilité et le recrutement dans la région de la Montérégie. Cette année, les travailleuses et travailleurs expérimentés sont à l’honneur, avec l’ajout d’une section qui leur est entièrement dédiée.

« Grâce à l’étroite collaboration des organismes du milieu et de l’aide financière du gouvernement du Québec, le Rendez-vous Emploi et Formation Rive-Sud est devenu un événement incontournable en Montérégie, souligne Christian Dubé, président du Conseil du trésor, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et ministre responsable de la région de la Montérégie. J’invite les citoyennes et les citoyens de la Montérégie de même que les entreprises et les personnes à la recherche d’un emploi à participer à l’événement et à profiter de la riche programmation qui a été élaborée pour souligner son 10e anniversaire. »

Selon les estimations du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), la Montérégie comptait 22 755 postes vacants au troisième trimestre de 2019, comparativement à 19 250 à la même période de l’année précédente. Le taux de postes vacants de la région est de 4,0 %, supérieur à celui de la province, qui est de 3,6 %.