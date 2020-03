La Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu insiste sur l'achat local

Dans le contexte actuel, la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) a rappelé l’importance d’acheter local et d’encourager les marchands, commerçants et entrepreneurs de la Vallée-du-Richelieu.

« L’ampleur de la crise sanitaire pour contrer la pandémie mondiale de la COVID-19 est sans précédent. Dans l’inconnu, et tel que l’a souligné le premier ministre M. Legault, il est essentiel que nos entrepreneurs prennent les bonnes orientations pour assurer que leurs entreprises ressortent le plus fort possible de la présente crise », a commenté Me Marie-Claude Duval, présidente de la CCIVR.

Me Duval a de plus informé que la Chambre continuera d’assurer une présence auprès de ses membres sur ses différentes plateformes virtuelles, pour partager les bonnes idées, diffuser les nouvelles et informer sur les programmes d’aide provinciaux et fédéraux.

« Pour le moment, les vies humaines sont la priorité. Une fois la menace écartée, il faut que nos entreprises soient prêtes à repartir en force! », a-t-elle mentionné, faisant encore une fois écho aux propos du gouvernement Legault.

« De nombreux commerçants ont fermé leurs portes temporairement. Mais plusieurs proposent des alternatives en ligne. Et une fois la crise passée, lorsqu’ils seront de nouveau ouverts, prenez la peine de consommer chez eux et s’il vous plaît, laissez de côté les géants du commerce de ligne! », de lancer à son tour Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR.

La CCIVR, qui s’apprêtait à lancer une campagne visant le soutien au commerce de proximité ce printemps, Choisir local, c’est gagnant, adaptera sa campagne à la réalité vécue par tous présentement.

Informations en ligne

La Chambre de commerce a créé un sondage afin qu’elle puisse connaître toutes les mesures mises en place par les entreprises pour faire face à la COVID-19. Le but est d’être informé de leur réalité et de partager cette information afin d’encourager autant l’achat local que leurs bonnes pratiques. Pour participer au sondage, visitez le https://fr.surveymonkey.com/r/MYLZQKV.

Les prochaines activités de la Chambre ayant été reportées à des dates ultérieures. Quant aux employées de la permanence de la CCIVR actuellement en télétravail, il est possible de les joindre par courriel (https://ccivr.com/equipe/).