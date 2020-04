Les cours offerts à la formation continue ont repris au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

À la suite de l'annonce du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) de prolonger la fermeture des cégeps jusqu'au 1er mai et de poursuivre les activités pédagogiques à distance, l’équipe de la formation continue du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu s’est mobilisée afin de définir les modalités de reprise ajustées aux réalités des différents programmes et services offerts. Dans cet esprit, la reprise de la formation a pu s’effectuer le lundi 6 avril.

L’approche privilégiée dans la planification des besoins associés à la formation à distance de la formation continue s’est appuyée sur les principes d’agilité, de flexibilité et d’accompagnement. Selon les différents enjeux associés à la mise en place des outils de formation, la rapidité avec laquelle cette dernière a dû être implantée et l’offre variée de services offerts ont été les principaux défis.

Toutes les activités de formation ont été repoussées pour une période de trois semaines, permettant ainsi de conserver le nombre d’heures de formation prévues pour chaque programme, tant pour les Attestations d’études collégiales (AEC) que les formations du Service aux entreprises et des cours de perfectionnement.

La révision des grilles de cours a permis de prioriser la formation théorique et de retarder les apprentissages pratiques en ateliers et laboratoires.

Également, les stages prévus dans chaque programme d’AEC ont repris tout en respectant les directives du MEES et de la Direction de la santé publique.

Formation et soutien technopédagogique

Tous les enseignants, chargés de cours et formateurs ont reçu des formations afin notamment d’utiliser efficacement les plateformes d’apprentissage en ligne. Un guide de soutien technopédagogique offrant des conseils pour le développement des cours à distance et l’offre d’activités pédagogiques alternatives leur a également été remis.

Les étudiants ont reçu le soutien nécessaire afin de poursuivre leurs apprentissages. Dans certains cas, l’achat et la livraison d’équipement informatique ont été nécessaires pour s’assurer que toutes et tous soient en mesure de poursuivre leur projet d’études dans les meilleures conditions possibles.

Ressources d’aide disponibles

La situation actuelle peut s’avérer stressante pour plusieurs personnes par sa nature imprévisible. Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a de fait rappelé que des ressources existent et sont toujours accessibles.

Les professionnels de l’aide financière et de l’aide psychosociale sont disponibles, à distance, pour assister les gens dans le besoin. Toute l’information est disponible sur le site Web du Cégep.