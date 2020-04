Parcs Canada suspend le camping, les activités de groupe et les événements partout au pays

L'Agence Parcs Canada se dit déterminée à protéger la santé et la sécurité de la population canadienne, des visiteurs et de ses employés. L'Agence demande donc aux Canadiennes et Canadiens de rester à la maison et d'aider à limiter la propagation de la COVID-19.

Le camping, les activités de groupe et les événements à tous les parcs nationaux, lieux historiques nationaux, canaux historiques et aires marines nationales de conservation sont suspendus au moins jusqu'au 31 mai.

La suspension actuelle des services aux visiteurs et de l'accès en véhicule, ainsi que la fermeture temporaire des installations destinées aux visiteurs demeureront en place jusqu'à nouvel ordre.

Cela signifie que :

• Tous les services aux visiteurs y compris la réception, l'information, l'éclusage et l'amarrage sont suspendus jusqu'à nouvel ordre;

• Toutes les installations destinées aux visiteurs, y compris les stationnements, les toilettes, les aires de fréquentation diurne et les centres d'accueil, sont fermées jusqu'à nouvel ordre;

• Toutes les installations de camping, y compris le camping dans l'arrière-pays, les tentes oTENTik et les autres types d'hébergement avec toit, demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre.

• Tous les événements et les activités de groupe et d'interprétation sont annulés au moins jusqu'au 31 mai;

• Parcs Canada ne prendra pas de nouvelles réservations au moins jusqu'au 1er juin. Toutes les réservations existantes devant prendre place avant le 31 mai seront automatiquement annulées et entièrement remboursées.

L’Agence souligne que ces mesures sont nécessaires afin de soutenir l'effort national visant à limiter la propagation de la COVID-19 et à réduire les risques pour la santé et la sécurité de la population canadienne. Bien que l'Agence a hâte de reprendre ses services, quiconque planifiant une visite devrait être conscient que ces mesures pourraient être prolongées au-delà de mai et toute reprise des services prendra du temps et se fera de façon progressive.

Parcs Canada continuera cependant d'offrir des services clés à la population canadienne, notamment l'entretien des routes, les services d'incendie, l'exploitation des barrages et la gestion des eaux des canaux historiques, et le contrôle des avalanches, entre autres.