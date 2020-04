COVID-19 : La MRC de Vallée-du-Richelieu enregistre cinq nouveaux cas

Selon les données dévoilées par la Direction de la santé publique de la Montérégie, publiées hier soir, cette région abrite maintenant 2 973 cas, soit 94 nouvelles personnes qui combattent la COVID-19. De ce nombre, 207 personnes sont hospitalisées, dont 20 aux soins intensifs et 943 sont guéries. Malheureusement, 83 décès sont liés à ce virus répandu à l’échelle mondiale. Au sein de la MRC Vallée-du-Richelieu, le nombre de cas atteindrait au maximum 208 cas*, dont 180 de certains.

La Montérégie est la deuxième région la plus touchée de la province. Saint-Basile-le-Grand compte désormais 61 cas d'infection. Voici le nombre de cas confirmé par municipalités de la MRC de la Vallée-du-Richelieu:

Saint-Basile-le-Grand: 61 cas (un de plus que la veille)

Chambly: 50 cas (deux de plus)

Mont-Saint-Hilaire : 23 cas (deux de plus)

Carignan: 21 cas

Beloeil : 17 cas

Otterburn-Park: 8 cas

McMasterville: moins de 5 cas

Saint-Antoine-sur-Richelieu: moins de 5 cas

Saint-Charles-sur-Richelieu: moins de 5 cas

Saint-Denis-sur-Richelieu : moins de 5 cas

Saint-Jean-Baptiste: moins de 5 cas

Saint-Marc-sur-Richelieu: moins de 5 cas

Saint-Mathieu-de-Beloeil: moins de 5 cas.

*180 cas au total sont certains, car ce sont des chiffres qui correspondent au total des municipalités qui affichent plus de cinq cas et dont on connait le chiffre exact.

Ce n'est pas le cas pour sept municipalités ci-dessus, qui présentent moins de 5 cas.