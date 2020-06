Une aide financière d’urgence de 50 000$ pour les organismes du comté de Chambly

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, a offert un soutien financier d’urgence aux organismes de la circonscription pour pallier aux manques dus à la pandémie.

Cette pandémie occasionne des difficultés et des pertes financières pour les organisations qui s’impliquent auprès de la communauté. Le gouvernement du Québec a donc octroyé un montant supplémentaire de 50 000$ aux bureaux de comté pour le volet Soutien à l’action bénévole.

Le député a lancé une invitation à tous les organismes de la circonscription pour faire un appel-conférence. « Je voulais prendre de leurs nouvelles et connaitre leur réalité en ce temps exceptionnel. Je suis conscient que cette situation est difficile et cet appel m’a permis de bien percevoir les différents enjeux », a-t-il assuré.

L’aide financière a touché différents secteurs d’activités comme l’aide alimentaire, les organisations sportives et le divertissement. « Même si je n’avais aucun doute, j’ai vraiment senti le dévouement et l’implication de tous et chacun, malgré les difficultés rencontrées. Je remercie toutes les organisations pour leur travail acharné. »

Le bureau de comté, toujours en fonction

Depuis le 23 mars dernier, le bureau de comté est fermé pour les visiteurs. Toutefois, l’équipe est toujours en poste pour répondre aux appels et aux courriels de la population. « La mission d’un bureau de comté est d’apporter un soutien à la communauté et elle l’est encore plus avec ce que nous vivons. Nous sommes là pour les citoyens et les citoyennes », souligne M. Roberge.

La circonscription de Chambly regroupe les villes de Saint-Basile-le-Grand, Chambly, Carignan, Richelieu et Saint-Mathias-sur-Richelieu. Pour joindre le bureau e comté, contacter le 450-658-5452 ou écrire à [email protected] assnat.qc.ca.