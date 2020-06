Comment réduire le gaspillage alimentaire

Selon la branche Alimentation et agriculture de l'Organisation des Nations Unies, plus d'un tiers de la nourriture produite serait jetée à la poubelle dans les pays industrialisés.

Le Canada n'est pas épargné par ce phénomène. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Guelph en Ontario a démontré que chaque ménage jette près de 3 kg de nourriture qui aurait pu être consommée.

Au-delà de l'impact environnemental certain, ces chercheurs ont estimé que la perte financière représentait près de 18 dollars par semaine, soit un peu plus de 900 dollars par an.

Dans les restaurants, les pertes sont encore plus significatives: selon certaines études, les efforts pour prévenir le gaspillage peuvent réduire les coûts de 2 à 6 %.

Quelles solutions pour moins gaspiller les aliments?

Alors que la crise du COVID-19 remet en question nos habitudes de consommation, il est tentant d'acheter plus de nourriture que nécessaire et, irrémédiablement, certains aliments finissent à la poubelle.



Voici quelques astuces pour éviter le gaspillage alimentaire:

Préparez votre menu à l'avance

En vous attardant quelques instants sur les recettes que vous cuisinerez dans la semaine, il est facile de faire une liste exhaustive de vos courses en prenant en compte ce qu'il reste dans vos placards ou votre réfrigérateur.

Muni de cette liste, vous pouvez vous rendre à l’épicerie sans vous écarter de ce que vous aviez prévu acheter. Ce sont surtout les choses que nous n'avions pas prévues qui viennent augmenter le gaspillage potentiel.

Cuisinez vos fruits et légumes dès le retour de l'épicierie

Les aliments qui sont davantage gaspillés sont les fruits et les légumes pour 65%, suivi du pain et des céréales pour 24%.

Parce que vous serez plus attiré par des salades de crudités déjà préparées plutôt que par des légumes posés en vrac dans votre réfrigérateur, il est recommandé de réaliser immédiatement vos carottes râpées ou votre ananas tranché.

Ainsi, vous pouvez également prévoir de congeler le surplus pour une consommation ultérieure, conservant ainsi toutes les qualités nutritionnelles des aliments.

Attention aux dates limites de consommation

Les dates de péremption ne sont que des indicateurs de fraîcheur. Même si votre yogourt ou votre pinte de lait arrive à échéance, ce n'est pas pour autant que, soudainement, ces produits deviennent impropres à la consommation.

Un yogourt ou un dessert lacté peut très bien être en bon état de fraîcheur et être dégusté quelques jours après cet indicateur. Soyez attentif à consommer en premier les aliments dont ces dates approchent.

La conservation des aliments

Pour une conservation optimale de vos aliments dans votre réfrigérateur, sa température doit être comprise entre 0 et 4 degrés Celsius.

Assurez-vous donc que votre frigo soit bien réglé. Certains fruits et légumes peuvent se conserver plus longtemps en dehors du réfrigérateur, par exemple dans un cellier, une cave ou un garage, au frais et à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Procédant ainsi, vous prolongerez leur durée de vie tout en conservant leurs qualités nutritives.

Adaptez vos recettes

La cuisine peut être une source d'imagination et d'essais en tous genres. Il est souvent possible dans une recette de remplacer un aliment par un autre ou d'agrémenter le plat par l'ajout d'un ingrédient.

Innovez vos recettes en utilisant un aliment qu'il vous reste dans le frigo plutôt que de vous précipiter au magasin pour à tout prix respecter la recette. Ce sera plus original et vous réduirez ainsi le gaspillage alimentaire tout en faisant des économies.