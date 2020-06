La Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska récolte 74 000 $

Compte tenu de la situation exceptionnelle qui prévaut due à la COVID-19, la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska n’a pu tenir son Souper gastronomique qui devait avoir lieu le 28 mars à l’Auberge Godefroy (à Bécancour) et qui avait aussi été reporté au 29 mai. Malgré l'annulation de l'événement, la Fondation a pu récolter 74 000$ grâce aux donateurs, qui ont soutenu la structure en temps de pandémie.

Évidemment, la Fondation souhaite ardemment pouvoir la tenir au printemps 2021, car cette levée de fonds lui permet d'amasser plus de 75 000 $, ce qui contribue grandement à l’investissement moyen de 100 000 $ que la Fondation fait à chaque année au bénéfice de la santé de sa population.

À cet effet, la Fondation a d’ailleurs plusieurs projets à réaliser. Or, grâce à la très grande générosité et la confiance que ses donateurs et partenaires lui portent, la Fondation a quand même pu amasser la somme de 74 000 $. Cela a été rendu possible grâce au fait que plus de 90 % de ceux-ci ont laissé leurs dons à la Fondation pour l’aider à poursuivre sa mission pendant cette période exceptionnelle et difficile pour tous.

La Fondation fait appel aux donateurs

Michel Rheault, co-propriétaire du Centre agricole Nicolet-Yamaska, a accepté de renouveler sa présidence d’honneur pour l'activité en 2021. Il a envoyé le message suivant aux donateurs et aux partenaires: « Je fais appel à votre solidarité en cette période où l'importance du "bien commun" prend tout son sens. Que ce soit par le biais de l'achat local dans les entreprises de chez nous ou par un don à la Fondation, vous contribuez directement à la vitalité de notre communauté. »

De plus, concernant le tirage d’un crédit voyage de 2000 $ offert par Voyage Louise Drouin, toutes les personnes qui ont acheté des billets doivent les conserver, car le tirage aura lieu en 2021 lors du prochain "Souper gastronomique" et d’autres prix de grande valeur seront ajoutés à ce tirage. Elles pourront donc bénéficier de ces nouveaux avantages, donc plus de chances de gagner plus de prix avec le même billet.

Les personnes intéressées pourront faire ce voyage au moment qui leur conviendra puisqu'il est valable pour une durée indéterminée. Il est aussi possible de l'utiliser pour une escapade au Québec comme partout ailleurs. Il existe aussi la possibilité de convertir le crédit voyage de 2000 $ en argent pour un montant de 1 500 $ sera offerte.

« Tout le conseil d’administration se joint à moi pour remercier chaleureusement nos généreux donateurs et nos précieux partenaires, sans qui la Fondation ne pourrait réaliser autant de beaux projets pour la santé de nos enfants, de nos familles et de nos aînés. On espère aussi très fort pouvoir tenir notre prestigieux Souper gastronomique en 2021 » a conclut Pierre Fréchette, président de la Fondation.