À Richelieu, le camp de jour Ribonjeux aura bien lieu

Après avoir travaillé lors des dernières semaines à mettre en place toutes les mesures sanitaires nécessaires, la Ville de Richelieu annonce la tenue, pendant la saison estivale, du camp de jour Ribonjeux et l’ouverture de sa piscine municipale dès le 22 juin prochain.

Depuis vendredi, il est également possible de profiter des modules de jeu et des jeux d’eau dans les parcs de la ville. La bibliothèque sera pour sa part ouverte à partir du 15 juin prochain, mais sur rendez-vous seulement.

Une nouvelle façon de faire les choses

Dans le contexte actuel de déconfinement, ces ouvertures impliqueront quelques changements dans les habitudes de chacun, assure la Ville.

Pour les camps de jour, en raison de la baisse de capacité d’accueil imposée par les règles de distanciation physique, le camp de jour Ribonjeux accueillera uniquement les enfants résidents de Richelieu.

Les options et les sorties initialement prévues sont également annulées. De plus, les parents des enfants inscrits recevront prochainement une courte vidéo leur expliquant les mesures à suivre lors de l’arrivée et du départ des Ribonjeunes.

Une toute nouvelle équipe de désinfection œuvrera en permanence au nettoyage du site lors des heures d’ouverture. Rappelons que les inscriptions se poursuivent jusqu’au 12 juin prochain. Les parents peuvent écrire au [email protected] com .

Réservations à la piscine

À la piscine municipale, un système de réservation sera mis en place et les plages horaires seront modifiées afin d’assurer que tous pourront profiter d’un peu de fraîcheur tout en respectant les règles de distanciation physique.

Les heures d’ouverture seront allongées et les cours seront annulés afin de permettre cette réorganisation. Toujours dans le but de laisser un maximum de Richelois se baigner lors des chaudes journées d’été, les tarifs de non-résidents seront de retour pour les citoyens de Carignan et St-Mathias, si disponibilité. Tous les détails de la procédure de réservation et des mesures sanitaires seront annoncés dans les prochaines semaines.

Les livres sur commande et sur rendez-vous

Les amateurs de lecture pourront aussi avoir accès à la collection de la bibliothèque Simonne-Monet-Chartrand dès le 15 juin. Il sera cependant nécessaire de réserver ses livres par courriel, au [email protected]

Un rendez-vous sera ensuite donné à l’utilisateur afin qu’il puisse récupérer sa commande et pour rapporter les titres déjà empruntés. En raison de la période de quarantaine imposée, un délai de 4 à 7 jours est à prévoir entre la demande de prêt et la collecte. Il est possible de consulter le catalogue de la bibliothèque Simonne-Monet-Chatrand en ligne : http://ville.richelieu.qc.ca/ activites-et-loisirs/ bibliotheque/catalogue/

Jeux d'eaux et modules de jeu: prudence accrue

Dès maintenant, tous peuvent utiliser les jeux d’eau et les modules de jeu des parcs de la municipalité. Bien que nos équipes porteront une attention particulière au nettoyage pendant l’été, les modules ne pourront pas être désinfectés sur une base quotidienne.

Les parents sont donc invités à la prudence et il est fortement suggéré de désinfecter les mains des enfants, avant et après leur visite au parc. Le port du couvre-visage et le respect du 2 mètres de distance sont également de mise.