Les Forces armées canadiennes au Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce que, dans le contexte exceptionnel de la pandémie de la COVID-19, des membres des Forces armées canadiennes seront déployés, dès demain, au Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe pour prêter main-forte au personnel du CISSS.

Plus d’une douzaine de militaires seront sur place, au moins pour les deux prochaines semaines, pour accomplir principalement des tâches d’infirmier, de préposé aux bénéficiaires et d’aide de service sur les quarts de travail de soir et de nuit, et ce, sur les différentes unités.

Soucieux d’offrir des soins et services sécuritaires et de qualité à ses résidents, le CISSS de la Montérégie-Est a décidé de faire appel aux Forces armées canadiennes dans le contexte où le manque de ressources se fait sentir à cette période de l’année et où la reprise des activités dans les autres secteurs de l’organisation s’organise.

Les militaires travailleront donc de concert avec les équipes déjà en place pour poursuivre l’offre de soins aux résidents.