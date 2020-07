Ventilation de cuisine : comment se débarrasser des mauvaises odeurs?

La cuisine est un lieu de rassemblement familial et amical par excellence. On y fait à manger, on y discute ou on y boit un verre après une longue journée de travail. Or, la cuisine peut facilement accueillir de mauvaises odeurs dues à la nourriture qu’on y prépare, aux reflux d’égout passant dans l’évier, aux repas que l’on oublie dans le réfrigérateur ou encore aux biscuits que l’on fait brûler dans le four. Sans ventilation de cuisine appropriée, il se peut ces odeurs persistent et rendent votre environnement très désagréable. Voici quelques solutions pour vous débarrasser des mauvaises odeurs dans votre cuisine.

Pourquoi se doter d’un système de ventilation de cuisine?

Contrairement à ce que l’on peut croire, les systèmes de ventilation de cuisine ne sont pas seulement utiles pour le confort des habitants de la maison. Ils ont également un rôle de protection de la structure de votre maison. En effet, en cuisinant ou en faisant la vaisselle, nous produisons beaucoup d’humidité. Sans la présence d’un système de ventilation de cuisine approprié, l’humidité produite restera à l’intérieur de votre demeure et s’accrochera aux murs et aux meubles, ce qui, à long terme, peut créer de la moisissure et ainsi endommager grandement votre environnement.

Aussi, dans une cuisine, il est fréquent que l’on utilise des produits chimiques pour le nettoyage. Un système de ventilation vous permet alors d’évacuer les particules chimiques flottantes dans l’air et ainsi de réduire votre exposition aux fumées toxiques.

Quelle hotte choisir?

La principale solution de ventilation pour éliminer les odeurs dans la cuisine est la hotte. Il s’agit d’un système situé au-dessus de votre poêle, servant à aspirer les odeurs et à les envoyer à l’extérieur de la demeure ou à les filtrer. Ce que les gens ne savent pas est que la ventilation de cuisine sert non seulement à éliminer les odeurs et la vapeur lors de la cuisson d’aliments, mais également à limiter l’humidité dans votre cuisine et à vous débarrasser des dépôts de graisse présents sur vos comptoirs et sur vos murs. Il existe deux principaux types de hottes :

La hotte à recyclage : ce système de ventilation de cuisine ne rejette pas l’air à l’extérieur, mais l’emprisonne plutôt dans un filtre à charbon pour le purifier puis le renvoyer dans la cuisine une fois qu’il est propre et frais. Cependant, ce type de ventilation n’élimine pas l’humidité (ce problème n’en est pas un si vous avez un système de ventilation dans la maison). Le filtre à charbon doit être remplacé environ trois fois par année.

La hotte à évacuation : ce système de ventilation de cuisine est le plus efficace et le plus répandu dans les ménages québécois. Dans ce cas, les odeurs, la vapeur d’eau et l’humidité ambiante sont évacuées à l’extérieure de la demeure, alors que les particules de graisse sont captées par les filtres. Ce type de ventilation de cuisine demande des conduits d’entrée et de sortie d’air différents, car l’air propre ne peut entrer par le conduit d’air « sale ».