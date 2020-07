Transport en commun : modification projetée de la ligne orange à Saint-Jean-sur-Richelieu

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu invite les citoyens à prendre connaissance du projet de modification de la ligne orange envisagé sur son réseau urbain, qui entrerait en vigueur le 31 août 2020. Une modification du tracé est proposée afin de desservir le secteur de la rue Douglas, ainsi que les nombreux commerces et restaurants établis dans cette zone.

Le nouveau tracé de la ligne orange emprunterait, à partir de la rue Saint-Gérard, le boulevard Saint-Luc et passerait par le carrefour giratoire pour rejoindre la rue Douglas, jusqu’à la rue Pierre-Caisse puis reprendrait son trajet habituel. On peut consulter à cet effet le projet de règlement no 1917 qui sera soumis pour adoption par le conseil municipal le 25 août prochain, sur le site internet de la Ville.

Une copie de ce projet de règlement peut aussi être obtenue par courriel, à l'adresse: [email protected] ou par téléphone, au 450 357-2077. Les citoyens peuvent faire parvenir leurs commentaires à ce sujet aux mêmes coordonnées, jusqu’au 25 août 2020.

Horaire modifié terminus-transport adapté

À compter du 17 août, les heures d’ouverture du terminus seront de 6 h à 20 h du lundi au vendredi, et de 8 h à 16 h les samedi et dimanche. L’horaire du service de réservation du transport adapté sera de 7 h à 20 h du lundi au vendredi, et de 8 h à 16 h les samedi et dimanche.

Merci de porter votre masque!

Pour les intéressés, deux modèles de masques sont en vente au terminus au prix coutant de 3,75 $ + tx et de 8,50 $ + tx. Obligatoire pour les personnes âgées de 12 ans et plus, le port du couvre-visage s’étend au terminus, aux autobus du service régulier, au taxibus et aux véhicules du transport adapté.

La mesure est fortement recommandée pour les enfants de 2 à 12 ans. Elle ne s’applique pas aux moins de 2 ans, aux personnes ayant une condition médicale particulière, ni à celles qui ne sont pas capables de mettre le masque elles-mêmes.

Tel qu’annoncé par le gouvernement du Québec, le port du masque est également obligatoire pour les 12 ans et plus dans les lieux publics fermés depuis le 18 juillet, notamment dans les aires communes de tous les établissements municipaux. Cette directive est nécessaire en vue de poursuivre la lutte contre la COVID-19 et de prévenir une deuxième vague de propagation de la maladie.

Pour en savoir plus sur les consignes sanitaires et pour tout renseignement au sujet du transport collectif, visitez le www.sjsr.ca/autobus ou contactez le 450 359-6024, ou 1-844-359-6024.