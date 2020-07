Partez à la découverte de Chambly cet été

Située à seulement vingt minutes de Montréal, la Ville de Chambly est reconnue pour la beauté de son centre-ville, en plein cœur du magnifique bassin de Chambly, ses activités nautiques, sa richesses patrimoniales et historiques, son réseau cyclable renommé, et bien plus. En vélo, en bateau, à pied ou même en voiture, tous les moyens sont bons pour découvrir Chambly.

Pour connaître les différents services et activités à caractère récréotouristique offerts à travers la municipalité, le bureau d’accueil touristique est l’endroit désigné pour être bien informé. Il est situé au 1900, avenue Bourgogne, près du Fort Chambly et ouvert tous les jours en période estivale, de 10 h à 18 h.

Circuit de l’audioguide

Baladez-vous accompagné de la narration animée proposée par le circuit audioguide, mettant de l’avant histoires, anecdotes et faits cocasses dans une ambiance d’autrefois.

Afin de connaître les récits inédits de l’un des trois circuits proposés sur le patrimoine local, téléchargez gratuitement les extraits audio sur le site ville.chambly.qc.ca/culture-tourisme/audioguide/.

Signature Balado-découverte

L’application gratuite Baladodécouverte vous permet de parcourir la ville à travers ses 34 stations audioguidées. À pied, en patin ou à vélo, effectuez un voyage dans le temps et découvrez les trésors historiques et les anecdotes savoureuses qui ont fondées notre ville.

Balades nautiques à bord du bateau Le Chambly

Ce bateau commercial, évoquant les bateaux de type river boat, muni d’une aube, offre aux gens de tous âges d’effectuer une balade nautique sur le magnifique bassin de Chambly.

Les aînés de Chambly (60 ans et plus) et les enfants de moins de deux ans peuvent profiter de cette balade tout à fait gratuitement (avec preuve de résidence). La réservation est fortement suggérée puisque Le Chambly 1 a une capacité maximale de six personnes cet été. Horaire et tarifs sur le site ville.chambly.qc.ca.

Centre nautique Gervais-Désourdy

Situé en bordure du bassin de Chambly, le Centre nautique Gervais-Désourdy propose la location d’embarcations nautiques sécuritaires, telles que : pédalos, canots, planches à pagayer, kayaks de plaisance, kayaks de mer et embarcations pour enfants. Il offre des cliniques de sensibilisation et cours de kayak, pour débutants ou intermédiaires, de même qu’une foule de services et activités liés au nautisme.

N’oubliez pas de demander vos carnets d’observation de la faune et de faits saillants historiques avant de partir à l’aventure sur le bassin, elles sont offertes gratuitement lorsque vous louez une embarcation.

Pistes cyclables

Les cyclistes peuvent profiter du réseau de 25 km de bandes cyclables aménagé dans la municipalité. Une piste cyclable de 20 km est également accessible le long du canal historique de Chambly, menant jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Autres options pour les cyclistes, accessibles à partir de Chambly : La Montée du chemin Chambly (28 km); La Riveraine (53 km); La Route des Champs (40 km).

S’intégrant au vaste réseau de La Route Verte, ces pistes cyclables parcourent différentes régions du Québec et constituent le plus vaste réseau cyclable en Amérique du Nord. Pour consulter la carte du réseau cyclable : ville.chambly.qc.ca/ (Sports et loisirs).

Lieu historique national du Fort-Chambly

Cet été, l’accès au Fort-Chambly sera limité. Il sera tout de même possible d’accéder au rez-de-chaussée du lieu historique. Les visiteurs pourront apprécier la cour intérieure, deux salles d’exposition sur l’histoire du fort Chambly et utiliser les toilettes. La visite sera autoguidée et un nombre limité de visiteurs pourront y être en même temps.

Rien n’oblige de faire une activité spéciale pour profiter de la Ville de Chambly. Venez simplement vous balader le long de la promenade riveraine Samuel-de-Champlain, profiter du magnifique paysage, découvrir les boutiques et restaurants tout en encourageant l'achat local.