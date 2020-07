Rappel de la réglementation dans les parcs municipaux

La Ville de Carignan tient à rappeler certaines dispositions en lien avec le règlement de Paix et bon ordre, lequel prévoit des amendes et est appliqué par la Régie de police du Richelieu-St-Laurent, notamment en raison de la recrudescence de la fréquentation des parcs muncipaux.

Les parcs publics, terrains de récréation et terrains de jeux situés dans les limites de la ville sont fermés entre 22 h et 7 h et il est interdit à toute personne de s'y trouver durant ces heures. Il est par ailleurs interdit à toute personne de faire du tapage nocturne dans un endroit public, de même que dans tout endroit privé.

De la même façon, nul ne peut pénétrer ou se trouver dans la cour d'une école, à moins d'être autorisé par la direction de l'école ou son représentant entre 6 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi, durant l'année scolaire, et entre 22 h et 6 h 30 en tout temps.

Les amendes vont de 200 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 400 $ à 2 000 $ pour toute récidive.

Bris

Il est interdit à toute personne d'endommager de quelque manière que ce soit la propriété privée ou publique (mobilier urbain, modules de jeux, bâtiments, voitures, etc.). De la même façon, il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque manière que ce soit un arbre, un plant, la pelouse, les fleurs, lesquels croissent dans un endroit public.

Les amendes vont de 200 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 400 $ à 2 000 $ pour toute récidive.

Propreté

Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer des ordures, immondices, détritus, déchets ou saletés quelconques dans un endroit public, de même que dans tout endroit privé à moins que ce soit dans une poubelle, un bac ou un récipient installé à cette fin.

Les amendes vont de 200 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 400 $ à 2 000 $ pour toute récidive.

Alcool et drogues

Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcoolisées, de se trouver en état d'ébriété ou sous l'effet de stupéfiant dans un endroit public. Et nul ne peut consommer, préparer, avoir à la vue ou exhiber de la drogue et/ou du cannabis et/ou dérivés de cannabis, dont notamment tout produit alimentaire qui en contient.

Les amendes vont de 200 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 400 $ à 2 000 $ pour toute récidive.

Feux de camps

Les feux à ciel ouvert sont interdits à Carignan. Les broussailles et les branches peuvent uniquement être brûlées dans un dispositif sécuritaire pouvant contenir les flammes et les tisons.

En tout temps, il est interdit de brûler des feuilles, des herbes sèches, des déchets, des immondices, des ordures, des pneus, du bois traité ou peint ou toutes autres matières quelconques. Finalement, il est interdit d'incommoder le voisinage par la fumée d'un feu extérieur.

Les amendes vont de 200 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 400 $ à 2 000 $ pour toute récidive.