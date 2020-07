Hôpital de Saint-Eustache: éclosion de COVID-19 dans trois unités

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides souhaite aviser la population que l’Hôpital de Saint-Eustache fait face à des éclosions de COVID-19 au sein de 3 de ses 13 unités d’hospitalisation. Tous les services sont maintenus, mais des mesures de protection des plus rigoureuses sont prises afin d’éradiquer le virus le plus rapidement possible.

Depuis le lundi 27 juillet dernier, 14 usagers et 11 employés ont présenté des tests positifs à la COVID-19. Les usagers concernés ont été transférés vers les différentes zones rouges désignées du CISSS des Laurentides pour recevoir des patients atteints par la COVID-19. Ils y recevront les soins nécessaires.

Pour leur part, les employés concernés ont été retirés du travail et remplacés, le temps de leur guérison. Les unités concernées sont le 1EA, le C1A et le C2A. De plus, une quatrième unité (le E3A) est en surveillance puisque des personnes positives y ont transité.

« Nous prenons la situation très au sérieux et ne ménageons aucun effort afin d’enrayer ces éclosions le plus rapidement possible. Il en va de la santé et de la sécurité de notre clientèle et de notre personnel », a déclaré la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Rosemonde Landry, en précisant que la présence de la COVID-19 dans la communauté et le fait que plusieurs personnes sont porteuses du virus sans le savoir compliquent beaucoup le contrôle de la transmission.

Des mesures additionnelles de protection ont été mises en place dans les unités de soins concernées afin d’éliminer la présence du virus. Par exemple, les nettoyages et désinfections ont été augmentés, on réalise une surveillance encore plus fréquente des symptômes des usagers, et l’utilisation des équipements de protection a été rehaussée.

Par ailleurs, dès ce vendredi, un dépistage massif de l’ensemble du personnel et des médecins de l’Hôpital de Saint-Eustache sera amorcé afin d’obtenir un portrait juste de la situation et de prévenir de nouvelles contaminations.

Par mesure préventive, le CISSS des Laurentides a suspendu les visites au sein des trois unités concernées pour une période indéterminée. Des mesures d’exception peuvent s’appliquer pour les visiteurs de causes humanitaires, entre autres pour les usagers en soins palliatifs ou les enfants.

« Je fais appel à l’ensemble des personnes qui se rendent dans nos installations, que ce soit nos centres hospitaliers ou encore nos CLSC, centres de réadaptation ou CHSLD. Il est crucial que les mesures de protection telles que le port du masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation de deux mètres soient respectées avec rigueur. Cela est fondamental pour nous aider à vaincre cet ennemi invisible. Il ne faut pas lâcher! », de conclure Mme Landry.