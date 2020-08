Beloeil lance son tout premier rallye patrimonial

La Ville de Beloeil lance officiellement un tout nouveau rallye patrimonial, accompagné d’un prix de participation à gagner.

Ce nouveau rallye a pour objectif de faire connaître l'histoire de la commune de manière ludique. Sous forme de questionnaire en ligne ou papier, la population est invitée à chercher les réponses qui se cachent dans les panneaux du circuit patrimonial. À travers des personnages, des bâtiments et des monuments, ce rallye permet de se plonger dans le Beloeil des années 1700 à 1900.

Il s’agit également d’une occasion de bouger, que ce soit seul ou en famille. Le rallye peut se faire à pied ou à vélo et s’adresse à un public de tous âges. Les participants peuvent suivre les pastilles colorées au sol pour repérer les panneaux.

Ce rallye est divisé en trois sections (A, B et C) et chaque section complétée donne une chance au concours. Un bon d’achat de 200 $ à dépenser dans les commerces de Beloeil sera tiré au hasard parmi les participants, la date limite est le 12 octobre prochain. Rendez-vous est donné au beloeil.ca/rallye pour compléter les questionnaires du rallye soit par internet (tablette ou téléphone intelligent), soit en téléchargeant et imprimant les questionnaires papier. Des copies sont également disponibles à la maison de la culture Villebon située au 630, rue Richelieu.