Début d’un chantier d’asphaltage sur le chemin des Patriotes Nord

Une section de la route 133, située entre la route 116 et la rue Brunet (près de l’autoroute 20) à Mont-Saint-Hilaire, sera réasphaltée. Le chantier débute ce lundi 10 août et se poursuivra jusqu’en octobre. Les travaux se feront de jour et la circulation locale restera possible en tout temps.

Du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, voici comment sera gérée la situation dans cette zone:

- Route 133 (chemin des Patriotes Nord), entre la route 116 et la rue Brunet:

Circulation par alternance assurée par des signaleurs, dans la zone où se déroulent les travaux et uniquement selon l’horaire présenté.

o L’accès aux résidences et aux commerces sera possible en tout temps.

o La vitesse maximale permise sera réduite à l’approche du chantier.

Les bretelles de sortie de l’autoroute 20 vers la route 133 peuvent être occasionnellement fermées, entre 9 h et 16 h. Des chemins de détour seront alors mis en place et balisés à l’aide de panneaux de signalisation temporaires.

À noter que la fin de semaine, des travaux pourraient également avoir lieu entre 8 h et 17 h. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger.