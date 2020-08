Des travaux prévus à Saint-Basile-le-Grand cette semaine

Une fermeture de la route 223 sera effectuée entre la rue des Deux Rivières et la montée Robert à Saint-Basile-le-Grand, durant la semaine du 17 août.

Des travaux seront réalisés afin de redonner deux voies de circulation à proximité de la rue Leduc. La circulation locale demeurera possible de part et d’autre de la fermeture complète, qui sera en place à l’endroit où une circulation par alternance est actuellement en vigueur.

Entraves à la circulation

Du lundi 17 août, 6 h 30 au vendredi 21 août, 16 h 30, la route 223/chemin du Richelieu sera fermée, entre la rue des Deux Rivières et la montée Robert.Toutefois, la circulation locale restera possible de part et d’autre de la fermeture.

Les chemins de détour emprunteront notamment les routes 112 et 116 et seront balisés par des panneaux de signalisation temporaires.