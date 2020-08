Optez pour la formation continue du Collège de Valleyfield cet automne

Le Service de la formation continue du Cégep de Valleyfield dévoile son offre de cours de l’automne 2020. Cours aux adultes, réorientation de carrière, cours de perfectionnement en langues, en bureautique ou en informatique, reconnaissance des acquis et des compétences et formations à 1 $/heure : tout cela est offert et bien plus encore dans cette nouvelle carte de cours qui seront offerts en ligne dès la rentrée.

L’automne arrive et le Service de la formation continue du Cégep de Valleyfield renouvelle son offre afin de répondre aux différents besoins de formations soulevés par les milieux professionnels ou suggérés par la communauté régionale.

Des attestations d’études collégiales sont proposées et sont actuellement en période d’inscription telles qu’Assurance de dommages et communication en anglais, Bureautique appliquée, Comptabilité informatisée, puis Logistique de transport et distribution internationale, offrant de belles perspectives d’emploi sur le marché du travail.

Les populaires formations à 1 $/heure seront aussi de retour dès septembre, et ce, avec la possibilité d’un soutien financier selon certains critères d’admissibilité. Des formations sur Excel, Word, Google AdWords, Facebook, Office 365 et la plateforme TEAMS, SAGE 50 pour PME, cours de langues, pour ne nommer que celles-ci sont proposées. Si l’anglais est un véritable obstacle pour vous trouver un emploi, la formation en immersion anglaise sera aussi offerte cet automne. L’offre de cours complète est disponible au www.colval.qc.ca/formation.

Si vous avez l’opportunité de relever de nouveaux défis ou si vous pensez à un changement de carrière, il est possible de repenser votre parcours professionnel avec les formations qui sont proposées cet automne. Différentes rencontres d’information virtuelles auront lieu dès août 2020 pour présenter, entre autres, les attestations d’études collégiales (AEC) qui seront offertes dans les prochains mois.

Des formations offertes en ligne

Ayant à cœur la santé et la sécurité de ses étudiants et en raison de l’incertitude entourant la COVID-19, l’offre de cours du Service de la formation continue du Cégep de Valleyfield a été attentivement repensée. Les cours seront offerts à distance à la session d’automne et une attention particulière a été mise de l’avant afin de rendre l’expérience tout aussi enrichissante. C’est donc une approche adaptée et de qualité qui est proposée cet automne. Compte tenu de l’évolution de la situation, il est possible que les directives gouvernementales évoluent et que certains cours puissent être donnés dans les différents centres d’études du Collège de Valleyfield.

Pour de plus amples renseignements sur les offres de formations et de perfectionnement du Service de la formation continue et pour vous inscrire, il est possible de consulter le www.colval.qc.ca/formation, de communiquer avec eux au 450 373-9441, poste 436, envoyer un courriel à [email protected] ou encore, de suivre les nouvelles au www.facebook.com/fcvalleyfield et sur le LinkedIn du Collège de Valleyfield.