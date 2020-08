À Chambly, la réception du centre administratif et communautaire rouvre ses portes

La réception centrale de la municipalité de Chambly, située au Centre administratif et communautaire, est de nouveau accessible au public.

Certains services étaient déjà ouverts au public dans le même bâtiment soit, celui des finances, sans rendez-vous (paiement du compte de taxes municipales, du sciage de bordure ou des réparations de trottoirs et de bordures) et le service de la planification et du développement du territoire, sur rendez-vous au 450 658-0537 (paiement d’un permis ou information auprès d’un inspecteur).

Pour effectuer le paiement de la carte Accès et des différentes activités offertes par la municipalité, les citoyens doivent se présenter à l’accueil du Pôle culturel de Chambly.

Les citoyens peuvent accéder au centre administratif sans rendez-vous, du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h.