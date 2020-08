Relance: Québec appuie les 22 pôles d'économie sociale

Le gouvernement du Québec accorde un montant global de 2,2 millions de dollars aux pôles d'économie sociale afin qu'ils puissent poursuivre leur mission et soutenir la relance de l'économie québécoise, un sujet populaire ses derniers temps.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, en a fait l'annonce cette fin de semaine.

Présents dans toutes les régions du Québec, les pôles d'économie sociale sont des regroupements d'entreprises et d'acteurs entièrement voués au développement de l'économie sociale sur leur territoire. Plus précisément, leur mission consiste à valoriser ce modèle entrepreneurial, qui place l'humain et les besoins des collectivités au cœur de ses actions, ainsi qu'à soutenir les entreprises qui l'adoptent afin de favoriser la vitalité et la diversification économique de l'ensemble du Québec. Ils font partie des interlocuteurs premiers en ce qui a trait aux questions d'économie sociale sur le plan régional.

Consultations sur la relance

Les 22 pôles ont récemment été interpellés par le gouvernement du Québec afin de participer à des consultations sur la relance économique à la suite de la pandémie liée à la COVID-19.

En collaboration avec les espaces régionaux d'accélération et de croissance ainsi que plusieurs acteurs économiques, ils avaient pour mandat de déterminer des projets structurants, mobilisateurs et innovants pour leur région, lesquels permettront notamment de saisir des occasions d'affaires et de répondre aux enjeux et aux besoins de leur milieu. Les conclusions tirées de ces mandats de priorisation économique ont été transmises à la ministre le 15 juillet dernier.

« En appuyant les entreprises qui adoptent ce modèle d'affaires sur leur territoire et en agissant comme interlocuteurs auprès des décideurs, les pôles d'économie sociale contribuent activement au développement économique régional, a indiqué Marie-Eve Proulx. Ils ont d'ailleurs un rôle crucial à jouer dans la relance de l'économie du Québec, alors que plusieurs entreprises doivent revoir leur modèle d'affaires pour se tailler une place de choix ».

La ministre a ainsi conclu : « De toute évidence, il est primordial pour notre gouvernement d'appuyer les 22 pôles dans leur mission des plus essentielles. »