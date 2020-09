Les zones détente prolongées dans le centre-ville

Le projet entourant les zones détente aménagées dans le Vieux-Chambly, sera prolongé jusqu’au 12 octobre prochain, afin de contribuer à encourager les commerçants du secteur et à stimuler la reprise des activités économiques du centre-ville. Ces zones, composées de tables à pique-nique et de parasols colorés, incitent les gens à prendre une pause et profiter de l’offre gastronomique du Vieux-Chambly.

Pour ce faire, la municipalité continuera de fermer partiellement la circulation automobile sur l’avenue Bourgogne, avec une direction à sens unique vers l’ouest, entre la rue Maurice et l’avenue De Salaberry. Cette mesure sera en vigueur jusqu’au 12 octobre, du vendredi (17 h) au dimanche (20 h), incluant le lundi 12 octobre (Action de grâces).

En transformant seulement une portion de la rue en zone piétonnière, la Ville minimise l’impact sur la circulation automobile locale, tout en permettant l’accès aux stationnements des résidences et des commerces du quartier. Un plan de détour de la circulation est mis en place afin de bien guider les automobilistes vers leur destination ou vers les stationnements municipaux.

Zones détentes – Plan de circulation