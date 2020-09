Des astuces pour couper sa facture de chauffage

L’hiver sera bientôt là. C’est donc le moment de mettre en marche l’appareil de chauffage. Seul hic : cette solution n’est pas des plus avantageuses, surtout lorsqu’on en vient au paiement de la facture. En effet, pour certains foyers, le chauffage peut représenter jusqu'à 50% et plus de la facture d’électricité. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour vous faire économiser cette année.

Régler le thermostat

Pour économiser jusqu'à 20% sur votre facture, vous allez devoir apprendre à jouer avec votre thermostat. Cette technique assez simple permettra d’éviter le gaspillage. Réglez donc le thermostat pour que le chauffage soit plus important quelques minutes avant votre réveil. Puis, diminuez un petit peu avant de partir au bureau ou avant de quitter la maison. Par la suite, programmez une hausse de température pour chauffer la demeure quelques minutes avant votre arrivée, et faites baisser à nouveau le chauffage avant de vous mettre au lit.

Boucher tous les trous

Vous devez abuser du chauffage, car l’isolation est mauvaise dans votre demeure. Pour remédier à ce problème, nous vous conseillons donc de boucher tous les trous et les entrées d’air. Vous pouvez commencer par la porte en installant un coupe-froid qui limite considérablement les infiltrations d’air et la perte de chaleur. Vous pouvez également calfeutrer vos fenêtres en faisant appel à une entreprise spécialisée en calfeutrage de fenêtre sur la Rive-Sud. Mais il n’y a pas que les portes et les fenêtres. Pensez aussi à colmater toutes les fissures qui se trouvent dans les murs, les plafonds et autour des conduits.

Porter des habits adéquats

Même si ce conseil risque de vous déplaire, vous allez devoir l’appliquer si vous souhaitez réellement économiser : habillez-vous chaudement même si vous vous trouvez à l’intérieur. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de forcer sur le chauffage. Rassurez-vous, il n’est pas question de porter des doudounes inconfortables toute l’année. Optez plutôt pour des habits en coton, un chandail en laine et des couvertures douces et moelleuses. À cela, ajoutez une bonne boisson chaude de temps en temps et le tour est joué !

Tirer profit de la chaleur solaire

En hiver, il n’y a pas que le ciel gris. Il peut arriver que le soleil brille, et lorsque cela se produit, n’hésitez pas à ouvrir grand les rideaux afin de laisser pénétrer la chaleur. Ainsi, vous réchauffez naturellement votre intérieur. Par ailleurs, vous devez aménager correctement votre demeure. Veillez à ce qu’aucun meuble imposant ne fasse obstacle à l'entrée de la chaleur et de la lumière.

En plus de mettre en pratique ces conseils, vous devez choisir le bon modèle de chauffage. Optez pour des chauffages modernes, plus performants et plus économiques. Ainsi, vous constaterez une réelle baisse au niveau de votre consommation électrique.