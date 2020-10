Travaux: des fermetures de nuit de l’autoroute 15 en direction sud cette fin de semaine

La poursuite d’un chantier d’asphaltage sur l’autoroute 15 entraînera des fermetures de nuit de l’autoroute en direction sud, entre le boulevard Matte à Brossard et le boulevard Montcalm à Candiac, au courant de la fin de semaine.

Les travaux se déroulent uniquement de soir et de nuit en plus de se diviser en plusieurs phases afin de limiter les répercussions sur la circulation. Toutes les voies de circulation demeureront disponibles le jour.

Entraves de nuit à prévoir durant la fin de semaine du 2 octobre

Vendredi 2 octobre, de 22 h 30 au lendemain à 9 h

Samedi 3 octobre, de 20 h 30 au lendemain à 9 h

Dimanche 4 octobre, de 20 h 30 au lendemain à 5 h

Autoroute :

• Fermeture de l’autoroute 15 en direction sud, entre les boulevards Matte et Montcalm

Bretelles :

• Fermeture de la bretelle d’accès menant du boulevard Matte à l’autoroute 15 en direction sud;

• Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée de la rue du Quai à La Prairie;

• Fermeture de la bretelle de sortie no 46 (Salaberry) de l’autoroute 15 en direction sud;

• Fermeture de la bretelle de sortie no 44 (Candiac/Boulevard Montcalm) de l’autoroute 15 en direction sud;

• Fermeture de la bretelle d’accès menant du boulevard de l’Industrie à l’autoroute 15 en direction sud.

Des détours balisés seront mis en place

Comme détaillé précédemment, d’autres fermetures complètes de l’autoroute sont également à prévoir d’ici la fin du chantier, prévu en novembre.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, toute fermeture pourrait être reportée et ce chantier pourrait se prolonger.